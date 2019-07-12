【國泰投顧】歐股三原力 : 寬鬆、獲利成長與評價優勢

台灣投資人向來偏好美國、中國等股票基金，然而，統計今年以來各市場表現，國人較少著墨的 MSCI 歐洲指數上漲 16.8%，與 MSCI 美國指數的 18.8% 亦步亦趨，更遠勝於 MSCI 中國指數的 11.3%(資料來源：Bloomberg，截至 2019/06/30，以美元計)。國泰投顧表示，歐股目前本益比評價仍相對便宜，企業獲利可望谷底翻揚，下半年貨幣政策將漸趨寬鬆，投資人可透過定期定額、逐步布局，於資產配置中適度增加歐股比重。

■ 歐股三原力 投資價值浮現

儘管歐洲經濟去年以來景氣動能一路下滑，國泰投顧認為，支持歐股長線看好、投資價值浮現的要素有三項。第一，降息機率大增：受到歐洲製造業 PMI 連 5 月低於 50、通膨不振、國際貿易緊張與中國需求不振等經濟威脅，歐洲央行已推遲原定之升息考慮；再加上下任歐洲央行總裁繼任者，拉加德 (現任國際貨幣基金會主席)，為鴿派代表人物，貨幣寬鬆政策可望延續，成為歐洲景氣及股市資金面有力後盾。

第二，企業獲利可望谷底翻揚：雖然歐洲企業整體獲利至今年第 1 季時營收動能仍持續不振，但在內需開始復甦的帶動下 (6 月服務業 PMI 達 53.6，為今年最高)，分析師預估第 3 季起營收動能開始復甦，盈餘加速可望朝雙位數加速成長，具轉機話題，其中，工業、公用事業與消費品可望領先其他產業率先進入雙位數成長；科技業則預估第 4 季起加快成長腳步，金融業也可望穩定擺脫虧損局面。

第三，評價不貴：雖然 MSCI 歐洲指數 (2019/7/5 收在 131.5) 近期已接近 5 年高點 (2015/4/10 的 140.4)，但本益比 17.85 倍卻落在近 5 年低檔(近 5 年 - 1 個標準差 17.93 附近)。若遇到利空因素如川普關稅砲火指向歐洲、英國硬脫歐風險增加等，拖累歐股下跌，但企業獲利預期仍成長的情況下，本益比將進入超跌區(以 - 1~-2 個標準差)，反而是難得布局機會。

■ 歐洲大型價值型股掌握歐股初升段

國泰投顧表示，基於上述三大支持理由，儘管歐股近期題材並非全面利多，但投資價值已然浮現，此時定期定額布局正是時候。國泰投顧總代理之安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金，以「電腦選股」打破傳統投資模式，主要投資歐洲區 (含英國) 股價相對低估的優質大型企業，可望成為下一波歐股初升段受益者，為絕佳的歐洲投資工具。

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