【摩根投信】學習投資 為自己加薪

美國和歐洲等主要央行接連釋出寬鬆訊號，增添未來全球央行將接力降息的預期，這股降息潮雖有助於提振經濟，卻也意味低利環境將再獲延續，有鑑於目前包含美國、中港台、新加坡、馬來西亞和日本等市場實質利率均為負數，預期市場資金未來將更積極求利，追求收益儼然成為剛性需求。

今年來美中貿易僵局遲遲無法落幕，雙方談判進度動輒牽動市場敏感神經，加上地緣政治不時來搗亂，都導致資產價格劇烈震盪，這時最佳的因應之道，就是以多重收益型基金作為基本配備，藉此廣納全球收益性資產，讓一套資金產生最大效益，可作為現階段投資的核心部位。

一檔好的多重收益型基金，投資籃子內涵蓋的收益性資產類別，一定要夠多元分散；像是全球高息股和高收益債這類具較高息收的資產，以股息和債息為投資組合提供下檔保護；另外，特別股、可轉債和 REITs 這類資產，則因與股債連動極低，且同樣能於波動之際提供收益。

另外，一檔值得入手的「經典款」多重收益型基金，除了投資標的多多益善，資產品質也至關重要。換句話說，「好收益聯盟」的成員，除了能提供優於其它資產的收益率，資產標的企業或發行單位的財務體質和營運前景也相當重要，而這些篩選都仰賴背後專業且國際級的投資團隊，透過其龐大的研究資源和豐富的操盤經驗，才能為投資人嚴選出一檔廣納各種式收益的基金，即便面臨市場波動，仍能締造不錯的收益機會。

配息基金向來是台灣投資人的心頭好，建議布局多重收益型基金，面對琳瑯滿目的級別時，可考慮「美元對沖利率入息」級別。該級別的配息涵蓋投資組合收益率與美歐利差兩大部分，順勢搭上現階段美元利率仍高於歐元利率的順風車。

2015 年之前，美元與歐元利差並不明顯，2016 年開始，美國正式進入升息循環，在美國經濟持續成長，歐元區表現卻顯得相對平緩下，美元和歐元之間利差才持續擴大，自 2018 年以來，美歐一個月期利率利差從低於 2% 逐步擴大到 2.8%(資料來源：彭博社，美歐利差指美元 1 個月期利率和歐元 1 個月期利率的差距，2018/1/31 美歐利差為 1.985%，2019/6/28 為 2.82%。)，而這也是選擇該級別較有優勢之處，建議每月有現金流需求，或對理財規劃有安排的投資人，可做為資產配置時的參考。

推薦基金

摩根投資基金 - 多重收益基金 (美元對沖)(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

. 全球經濟維持增長，但增速放緩，應布局全球市場，掌握更多有機會賺錢的股票，同時以債券降低投資組合的波動，而多重資產策略正能一次達到低波動與持續參與市場成長契機的目的

· 全球經濟增速雖然放緩，但歷經去年全球股市的大幅修正後，許多投資機會逐漸浮現，然而市場波動度亦同步攀升，唯有多重資產策略更能跟漲抗跌

· 本基金為摩根的投資經典款，廣納債券、股票、另類收益，且標的遍及全球，投資一檔基金即投資全世界，不僅分散風險，更兼顧收益與成長。