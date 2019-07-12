〈日韓貿易戰〉S&P經濟學家:日韓貿易爭端 將對南韓形成「重大傷害」

全球金融指標，標普指數 (S&P) 經濟學家 Shaun Roache 表示，日本對韓貿易限制，引發南韓賴以為生的半導體產業緊縮，貿易關係持續惡化，有可能無意間對產業鏈造成「大型傷害」。

標普亞太區首席經濟學家 Shaun Roache 於週四 (11 日) 在首爾舉辦的一場研討會上表示，目前難以預測日韓關係，但可以確定的是兩國之間的貿易衝突，無可避免會影響雙方企業的投資與經濟增長。

Roache 也指出，從美中貿易戰開始，到目前日韓間的貿易緊張關係，可見大國之間開始以科技做為「地理政治工具」(geopolitical tool)，來進行國與國之間的制裁。

他指出，這些情況將會增加經濟不確定性，南韓恐怕難以回收其投入在日本半導體電子材料的資金，甚至壓制南韓經濟成長。

不過關於日本貿易爭端，標普是否會下修南韓 2019 的經濟預測，Roache 表示現在決定還為時過早。

本週三 (10 日) 標普將其對南韓的經濟增長預測，從 2.4% 降至 2%，不過此番調降並非是日韓貿易爭端的影響，主因為南韓第一季度企業表現疲弱，加上全球經濟局勢惡化所致。

Roache 指出，下修經濟預測，也是考慮到南韓的經濟結構是一個嚴重依賴製造業和出口的開放經濟體。