〈日韓貿易戰〉三星有意漲價 FLASH價格走勢看俏 台廠可望受惠

面對日本祭半導體材料限制令，南韓記憶體產業恐面臨斷料風險，外電報導今 (11) 日指出，傳韓國三星欲藉此機會去化庫存，並開始減產 NAND FLASH，並將 NAND FLASH 價格提高 10%，市場解讀，此舉有助 FLASH 價格走勢，台概念股可望受惠，包含群聯 (8299-TW)、力成 (6239-TW) 等，下半年營運有看頭。

外媒報導，日本限制關鍵半導體原料出口，短期內南韓記憶體大廠恐難以找到替代供應商，但可利用此機會避免庫存增加，並藉缺料拉抬價格，據傳三星就打算提高 NAND FLASH 價格 10%，主因是擔憂限制令恐影響生產，市場預期，同樣生產 NAND FLASH 的美光、東芝，也可能跟進，FLASH 價格漲勢將一波接一波。

而針對日韓限制令打算減產，三星、SK 海力士等發言窗口，對消息均未多加評論。

法人表示，若三星宣布調整 FLASH 價格，其他廠商包含美光、東芝等料將跟進，FLASH 價格反彈走勢將延續，而台廠群聯第 2 季建立不少低價庫存，可望在漲價過程中受惠，另外封測廠力成，也同樣可受惠價格上漲的利多，獲利表現可期。

日本日前宣布，將從本月 4 日嚴格管理出口到韓國的半導體先進材料，包含氟化聚醯亞胺、光刻膠及氟化氫等，該材料主要用以製作 OLED 面板及半導體生產的先進原料。