JDI終獲紓困！中國嘉實基金決定加碼投資、800億日圓資金到位

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP)，在 12 日發出新聞稿表示，來自中國的投資公司，嘉實科技投資管理有限公司 (Harvest Tech Investment Management Co., Ltd.) 將對 JDI 進行加碼投資。其投資金額將由原本的 3 億美元 (約 325 億日圓)，拉高到 4 億美元 (433 億日圓)。而原本的 117 億日圓資金缺口，也將因此獲得解決。

(圖片：Investing.com)

今年 4 月時，由台灣觸控面板大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、富邦蔡家之私人投資公司「Cosgrove Global Limited」和「Topnotch Corporate Limited」，以及中國嘉實基金管理有限公司所共組的企業聯盟「Suwa Investment Holdings, LLC」，曾表示將向 JDI 提供 800 億日圓的資金。

但是到了 6 月時，來自台灣的成員 TPK-KY 宸鴻，以及富邦蔡家雙雙退出後，資金也出現了大量缺口。而後香港對沖基金「Oasis Management」出現補位，並決定出資 1.5 億美元以上；以及 JDI 表示美國大型客戶 (一般推測是蘋果 (AAPL-US)) 將出資 1 億美元後，距原先 800 億日圓的出資目標，仍留下約 117 億日圓的資金缺口。

而在中國嘉實決定提高投資額後，遲遲懸而未決的出資問題，也終於獲得圓滿的結果。

受到這項消息影響，JDI 方面也決定在 8 月 29 日時召開臨時股東大會，將就新股票的發行等問題進行討論。