影／投資頻頻失利 原來是和金錢關係出了問題

大部份的人對金錢的概念應該都是想如何投資和存錢，很少人會去問自己和金錢之間的關係，金錢和我們有關係嗎? 肯定的，關係就像朋友一樣，千萬不能對金錢不友善。擔任資深財務規劃師多年的「金錢行為教練」 Winnie 透過「八大金錢信念原型」分析理財行為，導正不少民眾錯誤的用錢觀念。

Winnie 擁有國際認證財務規劃師及國際認證財務健康教練執照，曾在澳洲國民銀行擔任財務規劃師多年，客戶超過一千位。她一度創業失敗，負債數百萬收場，後來憑藉金融背景，並運用「八大金錢信念原型」來分析人類理財的行為，用創意協助為錢所苦的民眾，也讓自己人生重新翻轉。

Winnie 指出，只要透過「八大金錢信念原型」測驗就能夠清楚知道自己潛意識內存在什麼樣信號，而導致的金錢行為模式，把錯誤的觀念導正。如果你現在正因錢而困擾，也許正需要『金錢行為教練』來改善和金錢之間的關係。

Winnie 表示，金錢行為來自於成長環境與原生家庭，尤其是父母親的金錢行為，再加上成長後所處的環境都會是影響我們的金錢行為。「八大金錢信念原型」中可以剖析每個人的原型去探討根本原因。如果一直害怕金錢，花費無度或是用錢來控制別人，會造成人際關係上的矛盾及不愉快。只要願意去了解自己和金錢上的關係，找到關鍵原因進而修正它，將可以過著更快樂、富有、自由的生活。



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