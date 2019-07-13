〈日韓貿易戰投資術〉日圓預期105-110區間波動 三大貨幣可望強勢

近期日韓貿易戰煙硝味濃厚，美國聯準會釋出降息訊號，針對下半年外幣配置，凱基銀行認為，如無意外事件發生，日圓將隨美元走勢反向波動，匯率應該仍在 105~110 區間波動。至於紐幣、澳幣、歐元可能相對美元強勢，英磅則因仍有脫歐議題干擾，美元相對英鎊應會展現強勢。

電影「軍艦島」喚醒了韓國人對二戰期間，日本大型商社強徵韓國民工，草菅人命的痛苦回憶，繼慰安婦之後向日本企業跨海索賠。為此，日韓之間交惡，日本政府於 7 月 4 日訴諸輸出到韓國的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種原料，採取嚴格的出口管制，這三種原料在 OLED 面板及半導體生產是不可或缺的先進原料，國際間供應商家數極為有限。

凱基銀行指出，近期韓圜兌日圓匯率，僅 7 月 8 日 (周一) 從前周五的 0.0923 跌到 0.0920 貶值 0.325% 稍大外，其他日子波動幅度更小；從日本公布出口管制 7 月 4 日的匯率 0.0922 至 7 月 10 日中午前又回到 0.0922 來看，此事件並未深刻到影響兩國間的匯率。

反觀日圓兌美元匯率從 7 月 4 日 107.80 貶到 7 月 10 日中午的 108.96，美元指數同期間從 96.72 升到 97.54，日圓升貶看似與日韓貿易摩擦關係不高，倒是跟美元升貶直接相關。7 月 5 日美國公布 6 月份非農新增就業人數大幅優於市場預期，金融市場對聯準會 7 月降息期待降溫，促成美元短線反彈。

日韓貿易戰消息傳出後，韓圜出現明顯走貶，不過全球金融資產對此消息反應有限，股市整體仍呈現上漲走勢。雖日圓 7/1 至今微幅貶值，但主要原因應是股市樂觀情緒濃厚，使得具避險性質的日圓回貶，而非日韓貿易戰的問題造成。整體而言，中國信託銀行也認為，日韓貿易戰對外匯市場整體的影響有限。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，本周國際股匯債市幾乎都陷入狹幅盤整，理由就是等待聯準會主席鮑爾即將在美國國會聽證會上的證詞，觀察是否對未來降息政策指出明確時程與幅度。

經驗上，聯準會降息前市場預期心理使然，會使美元走弱，但一旦降息成真，卻有短線利空出盡的升值現象，唯若形成再次降息的預期，美元又要承壓。日韓貿易戰不會讓日本景氣變好，今年 10 月消費稅率將從 8% 提高到 10%，預期日銀寬鬆貨幣政策只會擴大，不會縮手。下半年如無意外事件發生，日圓只會隨美元走勢反向波動，預期日圓匯率應該仍在 105~110 區間波動。

張冠雄指出，第二季 10 年期美債殖利率屢次跌落 2% 以下，若以第三季市場風險偏好變大來看，殖利率應會反彈。不過，聯準會可能採預防性降息，殖利率反彈空間似乎不多，仍可選擇投資級與高收益等信用債介入。

此外，美元相對其他非美貨幣可以各自央行未來降息預期，推敲其匯率走勢。紐、澳已早於美國降息，未來再降空間可能不如美國；歐元已是負利率貨幣，歐洲央行可降空間與效果有限，所以紐幣、澳幣、歐元可能相對美元強勢。第三季英國仍有脫歐議題干擾，美元相對英鎊應會展現強勢。

中國信託銀行也從外匯市場近期走勢中觀察到一些特殊現象，市場一向認為股市表現正向時，澳幣將上漲，日圓走貶，因此常將澳幣兌日圓的走勢視為觀察風險的指標之一。6 月以來全球股市漲幅不小，但澳幣兌日圓僅小幅回升，顯示外匯市場偏向防禦型配置的氣氛仍濃厚，凸顯日圓仍將是外幣配置中重要的避險部位。

不過中國信託銀行也指出，須注意的是，在美元亦為強勢價位區間震盪的環境下，日圓持續突破新高的能力將受限制，因此不宜過度追高，逢修正布局為較佳的方式。另外在市場對美國聯準會降息預期濃厚的影響下，歐元和人民幣可望有小幅回升空間，但預期幅度不會太大。