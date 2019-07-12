美股盤後─鮑爾降息說 動能依舊 道瓊收高227點 首度站上27000大關

在 UnitedHealth 股價漲勢的帶動下，道瓊工業平均指數週四創新歷史高點，收盤首度站上 27000 點大關。聯準會 (Fed) 主席鮑爾本週表示，本月稍後將放寬貨幣政策，依舊為股市利多。投資人未再在意經濟減緩與中美貿易戰。



道瓊工業平均指數收高 227.88 點或 0.85% 至 27088.08。

Nasdaq 指數收低 6.49 點或 0.08% 至 8196.04。

S&P 500 指數收高 6.84 點或 0.23% 至 2999.91。

費城半導體指數收高 4.77 點或 0.32% 至 1476.28。

分析師說，進入財報季，投資人原本謹慎，擔憂貿易緊張的不確定性。但鮑爾的鴿派立場，持續支撑了股市上揚。

UnitedHealth 股價上漲逾 54%，推升了道瓊走高。白宮收回了取消藥品退稅計畫，為利多。

達美航空上漲 1.1%。該公司公布獲利優於預期。

週三在眾院金融服務委員會進行聽證會時，鮑爾說由於經濟展望的不確定性持續，近來美國企業投資明顯減緩。該談話促使投資人預期 Fed 將會降息。

鮑爾在為國會準備好的講稿中說道：「貿易緊張帶來的不確定性，及對全球經濟的擔憂，持續對美國經濟展望，構成壓力。」

鮑爾週四在美國參院再度進行聽證會，重申了此一說法。根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期 7 月降息的機率為 100%。

週四的 27000 點關卡是史上最長多頭走勢的最新里程碑。這波多頭走勢由 2009 年 3 月，金融危機後開始。當時，道瓊約報 6600 點，S&P 500 低於 1000 點。

分析師說，這波多頭市場，多年未在意利空的消息，財政政策與貨幣政策的支撑，意味多頭走勢持續的時間，遠長於預期。

經濟消息方面，美國公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 上升幅度高於預期。核心 CPI 創一年半以來，最大升幅。但該數據並未削減投資人對降息的預期。