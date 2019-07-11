【華冠投顧】台股補量上攻 類股輪動快留意追高風險

2019.07.11 盤後分析

#大盤短評：多方關鍵看 06/19 低點 10650，若破有轉空疑慮。

#盤勢分析

大盤帶 1300 億元量能補量攻擊，KD 也確定黃金交叉，屬多方訊號，但由於季線開始扣抵 10900 附近高點，因此短線只能漲，不能跌，否則將面臨下彎中的季線引力拉扯，而昨晚 FED 主席鮑爾聽證會發言，市場普遍再度提升降息預期，但是美股昨晚表現雖然收漲但紛紛收上影線，費城半導體甚至收漲黑 K，因此還是要留意接下來消息面影響盤面。

#個股方面，近兩天雖然盤勢有轉強現象，但是仍然沒有明確主流帶動，昨天強勢的散熱族群今天進入整理，板卡族群則是出現下跌現象，持續提醒大家不要追高是有道理的，而今天早盤的強勢族群砷化鎵中營收表現最好的 3105 穩懋帶量收上影線，光學股 3008 大立光、6209 今國光也都收上影線，指標股之一的 3406 玉晶光甚至翻黑，權值股 2330 台積電今天雖然貢獻大盤一半漲幅，但也來到 5 月初整理低點的結構反壓，短線若無法站穩，也要留意再次進入修正。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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