【華冠投顧】盤後分析：中小型股落後補漲

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

雖然聯準會主席鮑爾在國會聽證時釋出鴿派言論，也激勵美股創歷史新高，不過台股在昨天的漲幅已技壓群國，導致今天的漲勢就顯得比較平淡一些。

我認為台股還是上有壓下有撐的結構，指數目前還是在 10645~10914 區間中整理震盪進入第 9 天，而且這樣的情況大概要持續至月底，等待聯準會利率決會議出爐以及季線扣抵值越過前高開始向下，才有辦法扭轉現況。

就最新的利率期貨資料顯示，雖市場預期月底聯準會降息兩碼的機率提升，但我維持先前的研判也就是升息 1 碼不變，因為川普很想降息但聯準會主席鮑爾其實還好，為了各自有台階下，降息 1 碼是雙贏的局面。

【操作策略】

6 月中開始就不斷請大家留意生技股和中小型電子股，因為這兩者是上櫃指數的重要成份，前者有題材、後者有旺季效應和低基期補漲空間，雖然大盤還在區間內震盪，但是今天上櫃指數已領先創波段新高，如今已得到完全的印證。

後續上櫃指數將會往頸線 144 點靠攏，所以投資朋友千萬不要以為大盤卡卡的就以為沒行情，甚至拼了命放空，目前上市櫃融券合計已經將近 73 萬張之多，但融資卻還不到 1700 億元，所以我不斷強調台股會有「軋空」行情，接下來將進入停券高峰期，中小型股表現只會越來越精彩。

5 月初分享的投信偏多股立積 (4968)，除完息後還是不斷走高，今天攻上漲停，從 60 元一後路漲到 100 元，波段大漲 63%。6 月初分享的家登(3680)，也再創新高從 37.25 來到 48.4 元，波段大漲 30%。至於 7 月初分享的『投信口袋名單』中的昇陽半(8028)、智原(3035)、宏捷科(8086) 和南亞科 (2408) 今天也都再創新高。

接下來的操作策略還是選股不選市，指數丟一旁個股擺中間，持續看好績優中小型電子股的補漲行情，尤其是那些有法人買盤在照顧的，自然穩穩當當。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。