公債殖利率直落 目標到期債熱度不減 規模衝破2200億元

全球央行降息聲音頻傳，美日德英等國十年期公債殖利率直直落，就連保單利率宣告利率下調， 金融市場各類資產收益越來越低，基金公司所發行的「目標到期債券基金」，反而逆勢成長，根據投信投顧公會資料統計，截至今年 4 月底，境內目標到期債券基金規模已經衝上 2209 億元新台幣，今 (2019) 年來，規模成長 6 成，近半年更是翻倍增長，增速驚人。

觀察今年目標到期債券基金募集方興未艾，不論是以保單或共同基金的形式，募集金額紀錄仍由瀚亞投資居冠。瀚亞投資行銷長林長忠指出，不僅國內基金市場風靡，海外市場也吹起目標到期基金風潮。以瀚亞投資集團為例，第一季推出首檔有「目標訂定之提早出場」機制基金之後，包括新加坡、馬來西亞及印尼等均跟進發行相關產品，該類產品總管理規模來到 250 百萬美元。

林長忠指出，8 月份將在台灣市場續推第二檔進階版產品，將以傘型基金同步提供累積型與配息型選擇，除了復刻第一檔提早結算出場機制，讓更多台灣投資人參與，更納入年配息新機制，滿足大筆資金無處去的族群，同時顧及現金流及資金彈性需求，以「長線保護短線、收益目標訂定」之策略因應未來市場變化。

瀚亞投資產品開發部協理蔣智安補充說 ，市場上目標到期債券基金多以新興美元債券為主，主要指數殖利率仍有 5.4%，殖利率仍高於平均水準，估值合理，且整體市場規模大、流動性佳；再者，新興美元債 5 年長期平均波動度僅 5.5%，大幅低於新興本地債的 10%。

蔣智安說，目標到期基金所投資一籃子債券，持有到期且不違約，債券到期會回到票面價格，減少價格波動風險，投資人不僅能期待提早出場，更有機會債息與資本利得兩得，若是配息型基金還可以期待配息率逐年調升，資金提早入袋。新基金最快第 3 年起可以提前出場、最長持有期間 6 年，指數殖利率約 5~6%，

蔣智安也建議，國人選擇目標到期基金，除了了解產品內容、目標收益率之外，也要留意是否有資金運用彈性、相關提早出場罰則規定，若能有多種幣別，如美元、新台幣、人民幣及南非幣級別，可讓手中的外幣資金更具效率。