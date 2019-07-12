【國泰投顧】預算案可圈可點 印度股市穩中求進

印度新任財長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）七月初向國會遞交「莫迪 2.0」第一份新政府財政預算案，預計透過加強基礎建設投資、放寬外資限制、扶持中小企業等解決等相關措施提振經濟，預估 2019 年會計年度經濟成長率將達 7%，優於去年度之 6.8%；並將 2020 會計年度預算赤字佔 GDP 比重從 2019 年會計年度之 3.4% 降至約 3.3%。1

儘管市場認為此份預算案並無大規模刺激方案，推出後印度股市稍有震盪，國泰投顧認為，此份預算案同時兼顧財政紀律與經濟提振，有助印度股市中長線走勢；輔以印度央行今年起重啟降息循環，加上油價自 4 月最高點下滑逾 10%、通膨與印度盧比維持穩定，有望扭轉過去幾年受廢鈔、GST 消費稅實施、銀行業打銷不良貸款等負面題材，預估資金可望持續流入印度金融市場並推升印度股市。1

■ 可圈可點之預算案，印度力拼全球第三大經濟體

莫迪第一任任期內實施廢鈔、商品與服務稅（GST）等政策，衝擊印度中小企業與農村經濟，加上油價上漲等國際因素，導致印度 2018 財政年度的經濟成長率創下 5 年來新低。新任財長希塔拉曼上周向國會遞交新政府財政預算，預計透過提升基礎建設投資、開放外資、扶持中小企業等多項政策解決印度經濟面臨的困境，力拼將印度目前經濟規模約 2.7 兆美元 (2018 年)，在 2025 年提升至 5 兆美元，躍為全球第三大經濟體，同時預估 2020 會計年度預算赤字佔 GDP 比重可望從 2019 年會計年度之 3.4% 略降至約 3.3% (詳見下圖)2

整體而言，此次預算案的重點著重在促進經濟增長，並解決國內經濟放緩現況，有利印度中長期經濟結構發展，其中主要政策內容彙整如下 3

■ 三大利多題材，印度股市穩中求進

展望後市，儘管市場認為此份預算案並無大規模刺激方案，推出後印度股市稍有震盪，國泰投顧認為，此份預算案同時兼顧財政紀律與經濟提振，有助印度股市中長線走勢，且三大利多題材，可望支撐印度股市穩中求進

(1) 央行降息可望提振景氣：今年 2 月起印度央行重啟降息循環，6 月再度降息 1 碼至 5.75%，市場預估年底前尚有 1-2 碼降息空間，此將可望提振經濟。4

(2) 莫迪改革有利企業發展：莫迪政府可望持續推動外資開放、親商政策等多項改革，將有助印度企業長期發展。

(3) 通膨與盧比將維持穩定：油價 (西德州原油) 自 4 月最高點下滑逾 10%4，對通膨不造成威脅，此有助央行寬鬆政策與盧比維持穩定。

■ 首域印度次大陸基金

■ 基金得獎紀錄

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