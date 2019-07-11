台灣為全世界ETF成長之最！壽險業成最大推手

臺灣壽險業者對於債券需求的大增，促使臺灣的 ETF 市場，成為世界成長增速最快的國家。

根據彭博社統計，今年以來，臺灣在 ETF 的市場規模，成長幅度高達 67.2%，是全球主要國家中增速最快。規模已經達到 410 億美元。

台灣今年 ETF 規模成長幅度超過世界其他國家 (來源: Bloomberg)

台灣保險公司搶購在台灣當地註冊的 ETF 為推動主因。根據監管會資料顯示，台灣保險公司投資債券 ETF 所佔整體規模的比重，就高達 93%。

ETF 商品中，美國標的 ETF 佔 65.6%，中國佔 19.4%，其他新興市場為 13.6%。主要成長的 ETF 類型中，美國公司債券為大宗，也是保險公司偏好的產品，因收益相對較佳，抵銷其他收益較低的投資標的。

儘管全球 ETF 規模高達 5.3 兆美元，台灣目前 ETF 的規模仍算小部分，不過成長速度不容小覷，已經從傳統投資產品上分食大餅。目前 ETF 的金額已約等於共同基金規模的 50%，去年這個比例只有 18%。

根據交易所資料顯示，今年還有 24 檔債券 ETF 在籌備當中，預計今年底將再向市場吸納 72 億美元。

與共同基金不同的是，ETF 在交易上更加快速即時。不過監管機構也曾提出警告，壽險公司對於美國等外國標的之 ETF 需求提高，將增加壽險業的匯率波動風險。

儘管目前法規規定，壽險業只能將資產的 10% 投資在 ETF，但根據統計，5 月份為止，保險公司持有約 220 億美元的債券 ETF，仍僅佔 2.7%，距離規定門檻仍有很大差距，也顯示未來需求趨勢將持續。

台灣最大的 ETF 供應商元大投信董事長劉宗聖表示，保險公司是 ETF 資產增長的主要動力，未來在擴大 ETF 版圖上不能缺少壽險公司，但也不能只倚靠保險業的需求。

根據台灣保險協會統計，台灣壽險業資產高達 27.8 兆台幣，是世界上最大的資產部位之一。

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