〈債券ETF夯〉全球央行高鴿 資金由股轉債 首推美國市政債

全球央行持續高鴿，加上中美貿易戰呈現膠著，讓市場資金不僅在股市流動，也開始轉往債券市場。根據統計，全球債券 ETF 光是 6 月份就吸金 337 億美元，創下單月流入最高紀錄。中國信託投信看準債券 ETF 的交易熱，首推美國市政債。

中國信託多元入息債券 ETF 傘型基金經理人張勝原表示，中國信託美國高評級市政債券 ETF 為台灣第一檔市政債券 ETF，追蹤彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數，其成分主要為政府相關單位發行之債券，信用評級與收益介於美國公債與高評級債中間。

指數成分包含信評在 A - 以上，由美國紐約州、加州、德州等地方政府所發行的債券；同時，也納入非營利機構所發行的債券，例如：麻省理工學院、哈佛大學等學校，還有醫院與宗教機構等。根據相關性分析，地方政府與非營利組織承受的產業風險較低，當面臨風險事件時，能成為投資人降低資產波動的新選擇。

而中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF，追蹤 ICE 新興市場 0 至 5 年期美元政府債券指數，主要專注於新興市場國家，包含印尼、卡達、韓國、波蘭等政府所發行的美元債券。這也是台灣發行的新興市場債券 ETF 中，投資天期最短，指數平均存續期間 2-3 年，可成為投資人做為短期資金停泊，低波動的投資工具。

張勝原表示，就資金面觀察，全球主要央行仍維持寬鬆態勢，即使聯準會縮表，美國流通在外貨幣仍微幅上升，減緩貿易戰等外部風險，預估市場短暫逆風後，仍將延續新興市場下半年資金行情。而就近期數據來看，新興市場主要國家復甦力道逐步反彈，2 月製造業 PMI 數據首度超前已開發國家，為 6 年來首見，且領先幅度還可望大幅拉開。

若投資人看好亞洲的投資機會，中國信託新興亞洲不含中國美元精選綜合債券 ETF，追蹤彭博巴克萊新興亞洲 (不含中國) 美元精選綜合債券指數，鎖定中國以外的新興亞洲國家，包含印尼、印度、菲律賓等政府及企業發行人的美元債券，幫助投資人更完整掌握新興亞洲債市。

張勝原表示，新興亞洲國家具有良好的基本面及信用評等，加上今年有選舉紅利加持，下半年表現可期。此外，指數殖利率較已開發國家公司債更高，亦是投資人參與收息產品不可或缺的投資選項。

中國信託投信將於 7 月 15 日募集「中國信託多元入息債券 ETF 傘型基金」，旗下包含三檔債券 ETF：中信美國市政債、中信新興亞洲債、中信 EM 主權債 0-5。三檔商品涵蓋了美國高評級債與新興市場債，讓不同屬性的投資人，在波動不安的市況下，得以選擇相對穩健的投資標的。

今年以來，中國信託投信致力於拓展債券 ETF 產品，並透過不同月份的配息規劃，希冀帶給投資人更為均衡、風險分散的收益配置。且債券 ETF 的配息來源不來自於本金，讓投資人做為退休理財規劃，更為高枕無憂。

