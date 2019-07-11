【華冠投顧】台股7月投資規劃建議都在最新資料-人多的地方2

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、6168 宏齊、4994 傳奇

台股盤勢分析:

忍一手牌

FED 再放『鴿』，帶動台股早盤上漲 + 19 點開出，開盤重返 10800 點後，盤勢就維持在高檔狹幅震盪；終場加權指數上漲 + 44 點作收，收在 10843 點，成交量 1303 億。

今天加權指數在 FED 降息利多激勵下，指數重返 10800 點大關，成交量能也放大到 1300 億。從技術面來看，確實台股目前可以說是燈亮美、氣氛佳；但是從籌碼面來看，外資並沒有極積回補持股。所以以『散戶大軍』為主力的台北股市，未來的延續力道恐怕才是最大的考驗。操作上建議『忍一手牌』，在盤勢沒有確定前…『人多的地方』還是不要去。



今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1736 喬山、8088 品安、6278 台表科、6176 瑞儀、8936 立積、3680 家登、5264 鎧勝 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4426 利勤、3535 晶彩科、6477 安集、3163 波若威、8462 柏文、1409 新纖… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。