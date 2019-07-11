〈太陽能寒冬來〉不堪電池業務虧損 聯合再生湖口廠裁員239人

太陽能電池廠聯合再生 (3576-TW) 不堪電池業務持續虧損，大幅縮減產能，湖口廠將大幅裁員，新竹縣府勞工處今 (日) 證實，月初聯合再生提出大量解僱勞工計畫書，預計裁員 239 名本國勞工，目前勞資協調中，尚未接獲勞方申請介入爭議協調。

聯合再生自從三合一之後，不斷進行精簡人員的動作，外傳竹南、竹科、湖口廠都陸續傳出裁員，閒置廠區也紛紛招租。預計今年精簡人力達 15%，人數約 450 人，這也是繼綠能、茂迪等之後，又一家且是規模最大的太陽能廠，受景氣拖累而裁員。

聯合再生湖口廠昨日已分批召集員工說明，強調此次調整是逼不得已的變革。新竹縣政府勞工處表示，由於大量解僱須在 60 天前預告，資方後來將終止契約從原訂 7 月 10 日延至 9 月 10 日，以符合相關規定，等於除法定資遺費外，另將預告期工資、慰問金等納入其中，一併多給 2 個月薪水。

聯合再生表示，為了加速轉型，積極執行各廠區整合計畫，日前宣布精簡太陽能電池專業製造人力，將同時增加專業模組及系統人才，另外也將積極活化資產，包含多餘廠房出租，預計今年內完成。

聯合再生 6 月合併營收 13.95 億元，月減 38.98%，年增 32.03%，主要受台灣雨季影響，太陽能案場模組安裝進度延遲，客戶延後拉貨，導致 6 月營收較上月下滑。