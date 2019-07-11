記憶體除息行情俏 南亞科6個交易日填息完封 華邦電填息率逾7成

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (11) 日股價開高走高，盤中最高來到 65.6 元，上漲 1.2 元，6 個交易日就填息完封；另一家記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今日開始除息，每股配 1 元現金股利，除息參考價 15.85 元，今日股價開盤一路走高，最高來到 16.6 元，上漲 0.75 元，填息率逾 7 成，穩朝填息路邁進。

南亞科昨召開法說會，總經理李培瑛表示，本季適逢各應用市場旺季，整體需求增溫，銷量則可維持雙位數成長，但 DRAM 價格將續跌，不過跌幅將縮減，惟市場仍受大廠庫存去化程度、美中貿易戰、日韓爭端等不確定性影響。

南亞科第 2 季稅後純益 27.49 億元，季減 23.3%、年減 75.5%，每股純益 0.9 元。上半年稅後純益 63.35 億元，年減 65.83%，每股純益 2.09 元。

華邦電也進行除息交易，董事長焦佑鈞日前股東會後表示，去年第 4 季到今年第 1 季市況不佳，但展望下半年，市況將較為改善，產能稼動率在 6 月中旬已回升至約 85%。

華邦電 6 月營收 40.94 億元，月增 2.04%、年減 9.15%，創近 8 個月來單月新高，第 2 季營收 120.11 億元，季增 10.33%，累計上半年合併營收 228.98 億元，年減 10.7%。。