羅斯：美方將在不危及國安前提下 發放對華為的許可證

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週二 (9 日) 表示，中國電信大廠華為仍在黑名單上，美國政府將尋求在不危及國家安全情況下，讓企業向華為銷售產品。他雖然再次宣布原則，但仍未針對具體產品做出說明，企業界對新政策依舊困惑。

上個月底川習會後，美國總統川普宣布，會放鬆對華為的管制，以利美中繼續談判。週二參加公開活動時，羅斯證實會有條件放鬆，「商務部將在不威脅美國國家安全的情況下，發放許可證」。

羅斯說，在限制範圍內，主要在確保美國的利益不會被移轉至他國企業。不過他強調，華為仍然在「實體名單」中，代表美國公司申請許可證可能被拒絕。

美國半導體產業正全力遊說美國政府，要求允許向華為出售非敏感產品，理由是全面禁令將損害美國公司利益。對於羅斯的聲明，業界表示歡迎，但許多人仍對新政策感到困惑。

華盛頓貿易律師 Doug Jacobson 表示，「不會危及美國安全」的實際內容仍然不明確，可能唯一的方法是提出申請，以得知那些類型可批准，那些會被拒絕。

研究公司歐亞集團科技主管 Paul Triolo 認為，美國禁令對華為和全球供應鏈造成巨大的衝擊。禁令不僅損及華為的消費者和基礎設施業務，還可能破壞 5G 等先進技術的國際標準制定過，此一做法的全球影響是巨大的。

白宮國家經濟委員會主任 Larry Kudlow 週二也說，儘管美國政府不會購買華為的零組件，但允許民營企業交易。這部份可視為「普通商品」，美方已經打開這部分的大門。

川普政府的表態引發了國會兩黨的批評。他們認為，中國可以將華為用作間諜工具，危及美國國家安全，因此不應將華為作為美中貿易談判的籌碼。

此外，據美國官員透露，美國貿易代表 Robert Lighthizer、財政部長梅努欽在週二與中國副總理劉鶴及商務部長鐘山，已就後續談判再行協商，研討下一步面對面會談的細節。