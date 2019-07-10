【華冠投顧】"兩項指標"表露「多頭沒變心」 《台表科》四天23% &《生技奇峰》收最高 看好《他》接棒

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昇楷上週五到本週二出國，行前提過「現階段台股為漲多整理結構，整理期間大盤多方防守點可用 10650 作為基準，守得穩都無礙多頭架構，有效跌破才需停看聽」。

幾天整理下來，大盤即便有除權息蒸發點數的干擾，但最低點也僅下測至 10680 季線附近，整體多方架構依舊不變。

昨夜美股拉尾，四大指數同步位於五日線或十日線之上，強勢整理走法帶動台股反彈，強度遠勝於國際盤，終場大盤價漲量增 + 95 點，OTC 指數 + 0.45% 收最高，雙雙重回所有均線之上。

大盤自上週一 (7/1) 由高點 10915 回落至昨日 (7/9) 低點 10681，回檔幅度超過 200 點，多頭看似氣虛但扣除掉期間大約百點的除權息空間，其實一直守住六月高點頸線。為了怕眼睛業障重，昇楷於之前 "盤後影音" 就曾給過解方～「觀察代表內資態度的 OTC 指數及目前沒除息干擾的 0050ETF 來還原指數」，至於還在調節台股的外資態度可暫時不用太在意，因為外資在 6 月以來的多頭波當中是屬於後知後覺的跟班。

目前橫看豎看，OTC 指數及 0050ETF 都是極強的多頭波整理，受到除息拖累的大盤今天也是稍微增量就拉過所有均線，因此操作上仍維持「疾風知勁草，拉回吃到飽」策略。

＜砷化鎵＆PCB＞

昇楷上週五到本週二出國期間，學員沒新的動作。上週四因為短線正乖離過大而逢高獲利出場的砷化鎵族群《穩懋 3105、全新 2455》，之後大致維持高檔小幅震盪，此一族群應仍具有操作空間，惟目前尚未達整理完成階段。

上週四同樣因正乖離過大而作部分調節的 PCB 族群《3037 欣興、6278 台表科、2316 楠梓電、6213 聯茂、4958 臻鼎 - KY、5469 瀚宇博、2313 華通...》，當中除了《台表科 6278》於 "盤後影音" 提醒「破底翻」力量尚未用盡之外，其餘如期整理。《台表科 6278》上週五至今上漲約 23%，好朋友記得設定移動停利點，鎖碼學員按照紀律把獲利放口袋。

＜飆股高峰會＞

現階段陸續把獲利資金轉進新一輪的強股，像是『生技、被動元件、運動大聯盟』族群，上週二 (7/2) 也精選了【飆股高峰會～強股秘笈】免費贈送給大家。

上週四 "盤後影音" 提醒「OTC 生醫指數衝上所有均線，配合生技大月即將到來，生技族群會有輪動表現機會」。言猶在耳，【飆股高峰會～強股秘笈】點名的《生技奇峰》，今日隨即創下今年收盤新高，恭喜已上車的好友及學員獲利 ING，由於此檔個股推升節奏穩健，現在上車尚不嫌晚。

另一聚焦的『運動大聯盟』族群，今日有些個股開始起跑，像是昇楷於 Line@早安文提到的《9910 豐泰》、《9802 鈺齊 - KY》等等，而【飆股高峰會～強股秘笈】鎖定之標的，也見到蠢蠢欲動跡象。

另一檔『被動元件』標的這兩天雖然隨著族群回檔，但一來整個族群的回檔仍屬良性，二來整理過程相對強勢，回檔正是卡位良機。

＜強勢股＞

今日強勢股方面，比特幣接近 13000 美元，相關概念股《6150 撼訊》、《2399 映泰》、《5386 青雲》、《3661 世芯 - KY》、《3035 智原》... 連袂大漲，為今日表現最亮眼族群；股王《3008 大立光》即將召開法說，今日股價反彈重上所有均線，並且帶動光學族群《6209 今國光》、《3406 玉晶光》、《3019 亞光》、《3441 聯一光》... 等跟進，族群表現也相當整齊。

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》在接連幾日回檔後，今日出現反彈，觀察三巨頭回檔過程大致守住頸線支撐，成交量除了遭遇棄息賣壓的禾伸堂之外也快速降到低量狀態，因此短多架構不見破壞，稍事整理後可望持續向上推進。

＜弱勢股＞

今日弱勢股大多集中在高基期股，以《5519 隆大》、《2379 瑞昱》、《2461 光群雷》、《6415 矽力 - KY》... 跌幅稍重，部份高基期且放量下殺的個股風險偏高，操作上宜避開。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。