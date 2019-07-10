台股盤後—權值雙王領軍電子反攻 成功收復月線成交量回升至千億元

蘋果雖遭券商調降評等，但股價只低潮一天就反彈，台股今 (10) 日在台積電、大立光領漲下，帶領半導體與電子族群反攻，加上食品傳產助攻，加權指數上漲 95.7 點作收，終場收在 10798.48 點，成功收復月線，成交量 1028.23 億元。

觀察今天主要類股表現，上市類股中包括光電、觀光、半導體與電子類股表現相對強勁，其中光學族群與觀光漲勢相對強勁，漲幅 2% 以上；油電燃氣、化學與生醫類股相對弱勢。

權值三王中，台積電與大立光在買盤挹注下表現亮眼，大立光大漲 3.3%、台積電也有 2% 的漲幅，鴻海股價則略顯無力盤中震盪整理，最後平盤作收，股價 g 收在 77.9 元。

在光學族群指標股大立光領漲下，光學族群包括玉晶光、亞光今天都在買單敲進下分別有 3.4%、2.8% 的漲幅，但同為光學類股的揚明光與新鉅科股價則拉回整理，雙雙在平盤下震盪，終場小跌作收。

同樣是盤面亮點的還有蘋概與華為族群，蘋概股雖遭券商調降評等，使得相關類股股價拉回整理，但今天在買盤加持下，帶動類股表現不俗，正崴今天直奔漲停關門，台表科、南亞科、偉詮電等股價在買單敲進下，股價翻紅上揚。

華為概念股中超眾股價大漲逾 7%，雙鴻也有 3% 以上的漲幅，另外，包括金像電、廣達、聯發科、全新、奇鋐、緯創與日月光股價也同步翻揚。

內需族群中則以食品類股表現相對強勁，時值盛暑高溫時期，推升飲料食品廠股價衝高，六角與美食 - KY 股價雙雙大漲逾 6% 以上，顯見買盤積極追捧，鮮活果汁 - KY 股價更強漲逾 7%。

法人表示，台股今天靠著重量級權值股拉抬，帶動盤勢攻堅向上，但因第 3 季正值除息高峰期，預估大盤指數還有 140 點將因除息而蒸發，在美國降息預期心理淡化因素下，外資動態將成左右盤勢關鍵，投資人仍應謹慎觀望，勿貿然追高。