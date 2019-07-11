

◆盤勢分析

1.Fed 主席鮑爾暗示可能降息以對抗經濟亂流，激勵美股三大指數皆創新高，週三美股漲幅介於 0.29% 至 0.75%，其中台積電 ADR 漲逾 2%，指標股美光勁揚 3% 以上，超微與 Nvidia 漲逾 1%。受到特斯拉告知員工準備增加電動汽車的產能，股價上漲 3.85%。

2. 週三台股開高走揚，受美科技股彈升激勵，再加上市場傳出華為將有條件解禁、美將豁免中國 110 項輸美產品關稅，指數重返月線之上，最終指數上漲 95.70 點，漲幅 0.89%，收在 10,798.48 點，成交金額為 1033.98 億元。三大法人合計買超 52.16 億元，外資買超 11.84 億元、投信買超 1.49 億元、自營商買超 38.83 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：量價齊揚，後勢漲勢要延續，需出量突破月均量。

(2) 均線：收復所有均線，支撐季線（10690 點）附近，壓力為 7/1 高點約 10900 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，開始收斂，9 日 K 值（42）低於 50，短線整理格局。

4. 櫃買指數漲幅 0.45%，收在 140.20 點，漲勢相對加權指數落後。支撐為月線（約 137.2 點），壓力為約 142 點，KD 指標開口反轉向上，9 日 K 值（87）高於 50，短線偏多格局。

5. 觀盤重點：指數將有望挑戰 7/3 空方缺口，若能完全封閉，格局轉強，無法封閉缺口則區間震盪機率較大，台股選股方向可留意營收成長股、IC 設計、5G、光學元件、運動休閒、PCB、生技等。

6. 晶圓代工龍頭 2330 台積電受惠於華為海思擴大下單，16 奈米與更先進製程晶圓出貨暢旺，加上新台幣兌美元匯率 5 月以來走貶，公告 6 月合併營收 858.68 億元，第二季合併營收季增 10.2％、達 2,409.99 億元，雙雙優於預期，將在 18 日召開第二季法人說明會。

7. 受惠製鞋與通路「雙引擎」，加上東京奧運商機提前發酵助威，全球製鞋代工龍頭廠 9904 寶成 10 日公布自結 6 月合併營收 253.14 億元、及上半年合併營收 1,575.31 億元，均創同期新高，其中，第二季合併營收 809.03 億元，更創單季歷史新高。展望下半年，寶成透露，營運可望優於上半年。

8.2308 台達電併購泰達電做為中國以外的生產基地，帶動營收規模、獲利加速成長的動能，6 月營收達 253.91 億元，連三月創下歷史新高，比去年同期大增 28％，第二季營收為 733.75 億元，季增 44.2％。

9.DRAM 大廠南亞科（2408）10 日召開法人說明會，第二季受到 DRAM 價格下跌影響，歸屬母公司稅後淨利季減 23.3％達 27.49 億元，每股淨利 0.90 元，符合市場預期。公司表示，第三季進入傳統旺季，DRAM 平均報價會呈現緩跌，跌幅小於第二季，但現貨價可望先行反彈上漲。

