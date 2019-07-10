美庫存降幅超過預期 油價漲破65美元

美國石油協會 (API) 最新數據顯示，上週美國原油庫存減幅超過預期，該消息淡化了對供過於求的擔憂；今 (10) 日國際油價走揚，布蘭特原油漲破每桶 65 美元。

台北時間週三下午 5 點 11 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.70%，至每桶 65.25 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.99%，至每桶 58.98 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

API 日前發布庫存報告，截至 7 月 5 日當週，美國原油庫存減少 810 萬桶，至 4.614 億桶，遠高於分析師預期 (310 萬桶)；此外，受可能來襲的熱帶風暴影響，墨西哥灣已有數個鑽井平台關閉。

石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 上週在維也納召開會議，於會中決定延長減產協議至 2020 年 3 月，藉以支撐油價。

另一方面，伊朗週一揚言，要將濃縮鈾純度高至 20%，並重啟已關閉的離心機，在中東緊張情勢持續升溫的情況下，油價持穩。

美國總統川普上月下令，對伊朗最高領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及 8 名高階軍事將領，實施財務制裁，並稱此舉將使哈米尼無法獲得資金來源。

受美國政府經濟制裁影響，伊朗石油產量持續下滑，目前已降至每日 228 萬桶左右，為近 30 年來最低水平。

但澳洲國民銀行 (NAB) 於報告中示警，全球經濟成長依舊面臨許多壓力，恐影響對大宗商品的需求。