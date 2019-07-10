油輪遭扣押 伊朗總統：英國將面臨後果

英國皇家海軍在直布羅陀扣押了 1 艘伊朗油輪，引發伊朗不滿，該國總統 Hassan Rouhani 今 (10) 日放話，英國將面臨此事帶來的後果。

英國海軍扣押伊朗油輪的原因在於，該油輪試圖向敘利亞運送石油，違反了歐盟和美國的制裁；不過，伊朗方面宣稱，該油輪處於國際水域，並非前往敘利亞。

對於伊朗油輪遭扣押一事，美國國家安全顧問波頓 (John Bolton) 認為，這是「非常好的消息」，美國及其盟國，會繼續阻止伊朗、敘利亞等國，藉由非法貿易獲利。

路透社引述伊朗 TASNIM 通訊社報導，稱伊朗總統 Hassan Rouhani 週三示警，英國將面臨扣押油輪所帶來的後果。

上週五，伊朗革命衛隊指揮官 Mohsen Rezai 於推特寫到，「如果英國軍方不歸還伊朗油輪，伊朗應扣押 1 艘英國油輪。」

除英國外，伊朗和美國之間也處於高度緊繃狀態，德黑蘭當局週一揚言，要將濃縮鈾純度高至 20%，並重啟已關閉的離心機，再度挑戰核協議規範。

中東緊張情勢升溫，帶動國際油價走揚，台北時間週三下午 4 點 50 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.70 %，至每桶 65.25 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.97%，至每桶 58.97 美元。