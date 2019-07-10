美庫存下滑、中東緊張情勢升溫 油價漲逾2%

根據《彭博社》報導，美國石油協會 (API) 最新數據顯示，上週美國原油庫存減幅超過預期，加上中東緊張情勢升溫，淡化了對供過於求的擔憂；今 (10) 日國際油價走揚，漲幅逾 2%。

台北時間週三晚間 7 點 16 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.18%，至每桶 65.56 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.21%，至每桶 59.11 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

API 日前發布庫存報告，截至 7 月 5 日當週，美國原油庫存減少 810 萬桶，至 4.614 億桶，遠高於分析師預期 (310 萬桶)；此外，石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 上週在維也納召開會議，於會中決定延長減產協議至 2020 年 3 月，藉以支撐油價。

荷蘭國際集團 (ING) 商品策略師 Warren Patterson 表示，API 的數據，成了激勵油價走揚的催化劑。

美國原油價格走揚。(圖：翻攝自彭博)

英國皇家海軍在直布羅陀扣押了 1 艘伊朗油輪，引發伊朗不滿，該國總統 Hassan Rouhani 週三放話，稱英國將面臨此事帶來的後果。

除英國外，伊朗和美國之間也處於高度緊繃狀態，德黑蘭當局週一揚言，要將濃縮鈾純度高至 20%，並重啟已關閉的離心機，再度挑戰核協議規範。

華僑銀行經濟學家 Howie Lee 指出，美國原油庫存下滑、伊朗與西方國家關係緊繃，似乎為油價前景鋪出一條坦途；然而，油價走勢仍面臨諸多不確定性，這條路仍可能崎嶇不平。

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