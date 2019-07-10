能源盤後—美伊緊張 庫存預計下降 WTI連4日收漲

週二 (9 日) 交易，原油期貨價格收高，因美伊關係緊張，全球石油流動有中斷風險，以及美國上週原油庫存預計下降，WTI 原油連續第四日上漲，但對能源需求放緩的擔憂心理仍使價格受到抑制。

交易員也等待 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本週發表的國會證詞，探查是否有任何關於本月稍晚降息可能性的暗示。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 17 美分或約 0.3%，收每桶 57.83 美元，最前月契約已連續上漲 4 日，站上 7 月 1 日以來最高點。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 5 美分或 0.1%，收每桶 64.16 美元。

Hantec Markets 分析師理 Richard Perry 表示，WTI 原油連續四日上漲，這表明「至少現在修正壓力已經緩解。」

美伊關係緊張

美伊之間的緊張局勢升級，威脅到主要石油運輸阻塞點霍爾木茲海峽的安全。

歐盟週二敦促伊朗撤回提高濃縮鈾的計畫，因該計畫違反 2015 年通過的核子協議。美國去年片面退出該協議，並對伊朗實施石油制裁。

《Sevens Report》聯合編輯 Tyler Richey 表示，「美伊之間發生更多軍事活動的威脅，是目前支援能源市場的唯一剩餘看漲因素，因為供應面在 OPEC + 延長減產但美國增產的情況下，大致平衡。」

然而，需求端的基本面「非常不明朗，係因全球經濟成長跛足，且中美貿易關係也還在努力。」

Fed 鮑爾國會證詞

與此同時，Fed 會如何對一些經濟放緩的跡象做出回應，這一直是市場關鍵，包括投資者評估石油需求是否會持續挺住。利率調整的議題衝擊到美元，同時也影響了石油交易。

投資者靜待鮑爾週三起的國會證詞之際，似乎不太願意在股市和其他風險資產下賭注。

奧威達資深市場分析師 Edward Moya 表示，鮑爾的證詞將證實 Fed「仍會看數據來決定他們降息的深度。」他認為，在鮑爾發表評論後，商品價格可能會出現強勁走勢。

EIA 數據

EIA 預計週三發布上週庫存報告。 IHS Markit 分析師 Marshall Steeves 預期，在連續 3 週庫存下降後，上週 (7 月 5 日) 原油庫存下降 210 萬桶。

另外，汽油庫存預計下降 40 萬桶、蒸餾油庫存預計上升 150 萬桶。

EIA 週二公布的月報顯示，EIA 預期 2019 年美國原油產量達每日 1236 萬桶，較 6 月預期增加 0.3%。EIA 也上修今年 WTI 價格預期 0.5% 至每桶 59.58 美元，但 Brent 原油今年均價則較 6 月時的估值下降 0.3% 至每桶 66.51 美元。

OPEC 月報和 IEA 報告則分別在週四和週五公布。

根據 S&P Global Platts 週一公布，根據對產業官員、分析師和運輸數據的調查，OPEC 6 月份原油生產量仍停留在與 5 月份一樣的水準，每日 3009 萬桶。OPEC 對產量配額的遵守率自一個月前的 117% 下降至 104%。

其他能源商品

8 月交割的汽油期貨價格上漲 2.6 美分或 1.4%，收每加侖 1.927 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5 美分或 0.8%，收每加侖 1.911 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.2 美分或 0.9%，收每百萬 Btu 2.425 美元。

EIA 週二公佈的月報預期，今年天然氣均價為每百萬 Btu 2.62 美元，較先前預期價格下降 5.5%。

EIA 官員 Linda Capuano 表示，因為 6 月氣溫溫和，降低了天然氣消耗量，加上數週儲存量挹注 1000 億立方英尺以上，所以 EIA 降低預期。EIA 也看到鑽井技術持續效率，這降低了天然氣生產成本，有助於更低的價格環境。