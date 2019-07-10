【華冠投顧】營收很好沒漲停、大漲無量要小心

大盤趨勢》

加權指數在台積電的股價推升之上，指數上漲將進百點的幅度，唯獨量能沒有辨法放大，這是最可惜的地方。不過，台股目前仍守在季線之上，加上月線仰角向上，後續若能補量向上，則多方仍有機會表現。只是台股從先前 6 月開始上漲以來，多數的個股都已有不錯的表現，營收好的股票，股價幾乎都已經表現，如果到現在，股價都還沒有表現的話，代表後續再向上的機率就會變小。不過，儘管電子類股上漲，生技指數卻能夠出現新高點，量能些微低於昨天，但趨勢已相當的明顯。

整體而言，強勢族群有比特幣、與 5G 光纖，而散熱僅 6230 超眾帶量表現，3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等，量能都沒有明顯的放大，利多消息都無法放量向上，這一點要特別留意。另外，5G 光纖今天轉強，其中 6426 統新創新高，而 3163 波若威、4979 華星光等都帶量創高，連 3363 的上詮，也偷偷拉尾盤，就整體族群而言，都是整理之後轉強向上，唯短線漲多，留意乖離的風險，不妨等拉回整理的時候再佈局也不遲！

比特幣類股在先前的漲多拉回、漲多拉回之後，今天正式帶量突破新高，雖年線多數下彎，但是這個族群活躍性高，也不排除有突破年線反壓的可能，包括 6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺漲停，連量少的 5386 青雲也有 5% 以上的表現。股價無高低、價量足最美，當股票有價有量的時候，後續趨勢將會是 "唯量是問"！

華冠投顧 鍾騏遠分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估