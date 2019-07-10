陸CPI年增超預期 連四個月2字頭 PPI不如預期

今 (10 日) 中國統計局公布 6 月份 CPI 年增率達 2.7%，預期 2.6%，前期 2.7%，連續 4 個月保持在「2」字頭，創 16 個月新高；月減率 0.1%，前期為 0%。今年上半年，CPI 年增率 2.2%。

圖: 中國統計局

最受市場關注的豬肉價格變化，6 月份，畜肉類價格上漲 14.4%，影響 CPI 上漲約 0.59 個百分點（豬肉價格上漲 21.1%，影響 CPI 上漲約 0.45 個百分點）。至於鮮果價格則上漲 42.7%，影響 CPI 上漲約 0.71 個百分點。

中國統計局官員表示，蔬菜價格漲幅較高原因除氣候影響外，去年同期價格較低也是漲幅擴大因素之一。

CPI 組成 8 大類產品中，以年度變化來看呈現 7 漲 1 跌：

食品煙酒價格年增 6.1%。

其他用品和服務年增 2.7%。

醫療保健年增 2.5%。

教育文化和娛樂年增 2.4%。

衣著年增 1.8%。

居住年增 1.6%。

生活用品及服務年增 0.8%。

交通和通信年減 1.9%。

至於 PPI 方面，中國 6 月份 PPI 年增 0%，預期 0.2%，前期為 0.6%，創 2016 年 8 月以來新低；月減率 0.3%，前期為成長 0.2%。上半年，PPI 年增率 0.3%。

圖: 中國統計局

PPI 組成結構中，生產資料價格年減 0.3%，影響 PPI 下降約 0.22 個百分點。其中：

採掘工業價格上漲 4.5%。

原材料工業價格下降 2.1%。

加工工業價格保持不變。

至於生活資料價格則年增 0.9%，漲幅與上個月相同，影響 PPI 上漲約 0.23 個百分點。其中：

食品價格上漲 2.2%。

衣著價格上漲 1.6%。

一般日用品價格上漲 0.5%。

耐用消費品價格下降 0.9%。

中國統計局官員表示，受近期鐵礦砂需求增加、供給偏緊俏等因素影響，黑色金屬礦採選業價格月增 3.7%，漲幅比前一個月擴大 1.5 個百分點。不過，因鋼材產量大幅增加，市場供應充足影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格由升轉跌，月減 1.3%。

業內指出 CPI 漲幅大致符合預期，但 PPI 顯示需求端疲弱。不過，預估隨著下半年中國政府的基建投資政策落實，PPI 會保持平穩。以目前來看中國出現通膨和通縮的可能性都不大。