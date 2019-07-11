調降關稅？陸國務院：落實「穩外貿」政策

中國國務院總理李克強昨 (10) 召開國務院常務會議，會中再次釋放「穩外貿」措施，並強調進一步擴大對外開放。跟過去相比，在列舉的幾條政策中，特別引發市場關注的是，中國將研究繼續調降進口關稅水平。

(圖片: AFP)

具體穩外貿措施內容：

研究繼續降低進口關稅總水平，完善出口退稅政策。

加強出口信保，降低保費，研究提出符合企業需要的保險類型。引導金融機構擴大融資支援相關需求。

發展跨境電商、保稅維修等新型態業務，培育進口貿易示範區。

提升貿易便利化水平，進一步縮短通關時間、降低口岸收費。

外貿專家指出此次會議表示要研究繼續降低進口關稅水準，顯示中國政府為刺激進口、擴大開放的決心。目前中國平均實施關稅約為 7.5%，繼續調降關稅，特別是製造業產品，包括中間品的關稅，將有利於降低下游產業的成本，也有能提升消費者福利。

同時，與接近政策的相關人士透露，調降關稅具體涉及到哪些產業，是需要一段時間權衡。但部份涉及到發展高新技術（如半導體）、能源產品的進口，將會一如既往得到政策支持，而民生類產品也會有進一步降稅的共識。

此外，這次會議再度提到減稅降費的措施，如要求降低社保費率以減輕企業負擔。並提到今年上半年中國降低社保費率政策已顯成效，企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險繳費減少逾人民幣 1280 億元。未來除了進一步確保社保費率降低外，還要保證基本養老金按時足額發放。

此外，為增強社保基金的可持續性，進一步強化養老社會保障制度基礎。今年全面推動中央和地方大中型國營企業和金融機構的 10% 國有股權，劃轉至社保基金會和地方相關承接主體，並作為財務投資者，依照規定享有收益權等權利。

