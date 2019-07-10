陸貨幣市場異常 中國人行：人為失誤

針對近期中國貨幣市場出現 DR001 低於超額存款準備金利率的異常現象，中國人行昨 (9) 日晚間表示，異常現象是有兩家機構在銀行間債券回購市場達成 DR001 為 0.09% 的利率交易，而事後證實為銀行交易員操作失誤所致，目前市場已回歸正常。

截至 7 月 9 日止，DR001 最新加權平均利率報 1.7708%，大於超額存款準備金利率的 0.72%。

中國人行指出，在正常情況下，包括 DR001 在內的貨幣市場利率都應高於超額存款準備金利率，至於幅度則取決於當時貨幣市場的供需情況。

而 DR001 是回購利率的一種，主要受市場流動性供需情況波動，是觀察銀行間市場流動性的指標之一。此外，R001、R007、DR007 都是中國常見的觀察市場流動性狀況的利率指標。

上述利率都是加權平均利率，是以交易量計算得出的加權平均利率，與單筆交易相比，可以更客觀地反映當天銀行間市場的流動性情況。

此外，截至 7 月 9 日止，中國人行已經連續 12 個交易日未在公開市場進行操作。中國人行重申目前中國貨幣市場流動性較高，因此不會進行逆回購操作。

(資料來源: wind) 中國人行公開場操作情況

有市場人士指出，6 月以來資金面持續寬鬆，特別是 6 月底、7 月初流動性極為充裕，現在資金面稍有些緊縮，但這才是常態，整體來看流動性還不算是緊俏。

昨日 DR001 最新加權平均利率報 1.7708%，比前一日上漲 34 個基點，連續三日累計上升逾 90 個基點；DR007 也比前一日上漲 10 個基點。

至於 Shibor 則大多數呈現走升，短天期上漲幅度較大，如隔夜部份上漲 32.8 個基點，報 1.773%，14 天期則上升 26.6 個基點。而上週，市場間的短期利率都還在 1% 以下。

業內指出，中國人行對流動性的描述用「較高」一詞，這意味著流動性仍超出「合理充裕」的狀態。有鑑於此，短期內中國人行重啟逆回購操作的機率不大，利率仍有持續反彈空間。