陸隔夜Shibor逼近「0」字頭 人行「關水」調節

中國人銀今 (2) 日公告表示，目前銀行體系流動性處於遍高水平，足以吸收逆回購到期等因素影響，因此中國人行不會進行逆回購操作。

進入 7 月份的頭兩個交易日，中國人行均以流動性充裕為由，開始回收市場資金。本周一、周二已向市場回收人民幣 2400 億元。

市場流動性過剩反映在各類指標利率上，昨 (1) 日，隔夜 Shibor 下跌 31bp，達 1.07%；7 天期 Shibor 下跌 29bp，達 2.32%；3 個月 Shibor 則下跌 3bp，達 2.68%。

(資料來源: wind) 短天期 Shibor 走勢

至於債券回購利率也不例外，昨日，銀行間市場存款類機構隔夜至 21 天期債券回購利率平均下滑超過 30bp，其中，DR001 下跌 34bp，達 1.05%，重回 1% 附近；最具代表性的 DR007 則下跌 35bp，達 2.21%。

業內人士指出，目前流動性寬鬆是季節性因素，一直以來 6 月份是中國財政支出的大月，財政支出力道比平時更大，因此容易出現資金緊俏的情況，再加上 5 月份包商銀行事件，導致利率波動比過去更高。

不過，今年 7 月份的流動性會出現一定的資金缺口壓力，主要集中在月初和月中時點。一方面，繳稅因素預計回收流動性人民幣 4000 億元，這將在本月 15 號左右；另一方面，MLF 和逆回購到期金額較大，這部份集中在上半個月。

國金證券認為，需要密切關注上半個月中國人行對於公開市場到期的處理態度，一旦採取減量對沖，意味著流動性波動衝擊會更大。不過隨著月底財政存款陸續撥放，流動性壓力會紓緩。

中信證券則表示，在全球經濟及中國經濟下滑、外在干擾經濟因素仍存在的考量下，中國人行對流動性的走向應會保持鬆緊適度。此外，一旦隔夜利率看到「0」字頭，暗示中國人行要採取全面降準的機率會越來越低。