國銀也可成為投資國外債大戶 金管會放寬銀行自行買賣債券額度

國銀也可以成為投資國外債券的大戶！金管會今 (9) 日宣布，為因應國內投資人對於國外債券投資需求漸增，並協助我國銀行充分運用其利率及信用風險控管的專業，決議放寬銀行兼營債券自行買賣時持有同一債券的額度，單一銀行購買單檔債券的額度可由 1.6-4 億元，擴大為 150-300 億元，業者初估，這項業務的投資需求至少上兆元。

目前 37 家國銀中，有 32 家銀行有開辦國外債券承銷與自營業務，此相關法規修正已預告完成，近日就可發布上路，將銀行及國際金融業務分行 (OBU) 因自行買賣債券，持有不涉及股權及非因承銷取得「單一債券」的限額，由現行「指撥營運資金 20%」，修正為「銀行核算基數（銀行淨值扣除轉投資）10%」。

銀行局表示，這項開放是因應國內機構投資人、主要是壽險公司對投資國外債券需求漸增，目前壽險公司都是直接接洽海外投資機構，未來國銀投資額度擴大後，壽險公司就可以直接洽大型國銀來買國外債，銀行買進國外債，再賣給壽險公司，就可賺取投資價差，有助增加銀行獲利，也有助深化我國的債券市場。

金管會表示，目前對這項業務比較積極的銀行，包括中信、台北富邦、國泰世華及兆豐銀行等。

金管會表示，銀行對債券的自行買賣以銀行淨值作核算限額，可真實反應其風險承擔情形，亦有利於銀行以淨值作為統合內部風險控管的基礎。預期限額一旦放寬，銀行可於自身風險控管下，建立具規模的債券部位，滿足客戶需求，帶動我國金融債券市場的國際化。