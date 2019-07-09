銀行通路買保險 金管會示警小心4大陷阱

銀行通路已成為銷售保險商品重要通路之一，目前銀行銷售保險商品均應依規定於營業場所明確標示是辦理保險代理或經紀業務，理專應於招攬保險商品時出示保險業務員登錄證，使民眾明確知悉所購買的商品為保險商品。金管會提醒消費者，在銀行通路購買保險商品時應注意 4 大事項。

一、 購買投資型保險商品時，因投資績效由要保人自負盈虧，尚無保證獲利或保本功能，消費者於投保前務必詳細瞭解商品費用內容及投資風險，保留商品說明書及相關招攬文件，並應審慎評估自身風險承擔能力，避免以融資方式購買保單。

二、 購買外幣保單時，因外幣保單的保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付的幣別皆為外幣，故消費者購買該等保單時應特別注意匯率風險。

三、 購買保險時，要保人就要保書的內容及財務狀況等需詳實填寫，且收費地址務必填寫保戶可即時收受郵件的地址，以確保要保人能收到保險公司寄送與保險契約權益相關的重要通知。

四、 消費者可透過各保險公司及產、壽險公會網頁查詢保險商品類型及購買通路等資訊，如需進一步瞭解特定商品的保單條款內容及簡易費率資料，亦可於財團法人保險事業發展中心的保險商品資料庫查詢，藉由瞭解各公司提供保險商品內容概況，以規劃適合的保險需求。