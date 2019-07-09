華碩、宏碁Q2受貿易戰拖累 年減逾5% Q3待新品、返校季助動能

筆電品牌大廠雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今(9) 日公布 6 月營收，受美中貿易戰影響，需求放緩拖累第 2 季營運表現，華碩第 2 季集團合併營收 742.34 億元、年減 8.71%，宏碁第 2 季品牌合併營收營收 551.50 億元、年減 5.7%，法人認為，本季在新機開賣、返校季需求帶動下，預期將有一波動能成長。

華碩 6 月集團合併營收 307.95 億元，月增 31.7%、年減 9.6%，累計今年前 6 月合併營收 1601.03 億元，年減 7.95%，第 2 季集團合併營收 742.34 億元，季減 13.55%、年減 8.71%。

華碩表示，第 2 季營收較首季減少，主要反映貿易戰、全球經濟不確定因素，消費者信心及部分新興市場需求下滑，不過，去年開始調整各事業群的營運計畫，雖然短期營運提升速度放緩，但預期對長期營運有正面影響。

華碩強調，將持續優化產品組合、導入產品創新、改善效率，並審慎管理及對應市場變化，此外，包含 ZenBook 14 筆電、ZenFone 6、ROG 2 電競手機，也將在今年陸續上市。

宏碁 6 月品牌合併營收 244.8 億元，月增 46.8%、年增 4.3%，累計今年前 6 月合併營收 1098.31 億元，年減 3%，第 2 季品牌合併營收營收 551.50 億元，季增 0.9%、年減 5.7%。

宏碁表示，6 月主要是受季節性回溫帶動，加上電競產品在第 2 季營收成長逾 1 成，上半年營收年增 22.3%，宏碁預期，本月旗下多重事業，包含建碁 (3046-TW)、安碁 (6690-TE) 資訊公司、周邊產品事業酷碁、伺服器及工作站產品等事業成長動能將持續發酵。