6家資產逾兆保險公司 明年起需提高專業董事人數

金管會今 (2) 日表示，為強化保險業的公司治理，並提升董事會的專業度及穩定度，修法要求明 (2020) 年起，資產規模在新台幣 1 兆元以上的保險公司要提高專業董事人數，達到此規模門檻的保險公司目前有 8 家，其中有 6 家需要提高董事人數。

金管會主委顧立雄去年 5 月先對金控、銀行業增加「自然人董事」，藉此保障董事任期，讓董事權責相符，為了監理一致性，金管會研擬參考銀行業的自然人董事的規定，規定保險業的「專業董事」不得為政府、法人、或其代表人當選，且資產規模達 1 兆元以上者，也需要提高專業董監事的人數比率；但排除公股保險業，今天已完成「保險業負責人應具備資格條件準則」修正草案之研議。

金管會表示，為了落實競業禁止，自然人或法人擔任保險業董（監）事時，如該人或其關係人同時擔任其他金融機構的董監事，原則推定為有利益衝突。但如果是公司法所稱控制與從屬關係，或依本準則規定兼任者，則不在此限。

金管會還將提高資產規模達 1 兆元以上的保險業專業董監事人數，其中，董監事人數在 5 人以下者，應有 3 人為專業董監事，人數超過 5 人者，每增加 3 人應再增加 1 人。專業常務董事由 2 人調整為 3 人。

據保險局初估，目前資產達 1 兆元者，共有 8 家壽險業，其中有 6 家需要提高董事比率，包括：國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、中國人壽、三商美邦人壽、全球人壽等；而可能需要增加自然人董事者，則有 1~2 家壽險業者。

金管會表示，保險業的專業董事應為自然人，並考量董事會的多元組成，對公司治理亦有助益，因此明定全體董事在 13 人以上者，專業的自然人董事可以為 5 人。但政府或單一法人直接或間接持有百分之百股份者，其專業董事，無須為自然人。

此外，還明定政府與法人的代表人，或被指定代表行使職務的自然人，擔任保險業監察人時，亦須適用一定親屬關係不得任同一保險業董事、經理人的限制規定。（修正條文第 9 條）

此次還增訂保險業董事會應確實審核經理人的資格條件，並就經理人資格條件的維持與適任性，負監督之責。

金管會表示，為廣納多方意見以期修正內容臻於周延，此次修正草案預告公告除將刊登行政院公報外，將於近期內依法辦理預告，預計 2020 年元月 1 日開始適用。