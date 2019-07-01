逾220張利變保單再砍宣告利率 不分台、外幣皆降息

快看看你的利變保單有沒有降息！各大壽險業今 (1) 日紛紛調降台、外幣利變保單的宣告利率，國壽調降 28 張保單、富邦壽 34 張、南山人壽 60 張、中壽更高達 71 張、遠雄 17 張、全球人壽 11 張，合計高達 221 張保單降息，據了解，加上新光人壽、台灣人壽、三商美邦人壽等利變保單也都見到大舉降息，保戶荷包今 (2019) 年以來已三度縮水。

壽險業去年爆鉅額匯損，金管會決定從源頭「宣告利率」開始控管，各大壽險業在 4 月開出第一槍，「4%」的高宣告利率保單就此絕跡。國泰人壽、富邦人壽等，6 月再度調降新台幣利變保單宣告利率，今天時序剛進入 7 月，各大業者再度調降利變保單，不分台幣、外幣保單皆降息，且外幣保單不只美元，部分澳幣保單、人民幣保單都見到調整宣告利率。

其中，新台幣利變保單利率平均從 2.7% 降到 2.5~2.6%，美元利變保單則從 3.7% 降到 3.5~3.6%。

國泰人壽調整現售 28 張各種幣別保單利率，其中，新台幣利變保單宣告利率 7 月起全面調降 5 個基本點 (1 基本點 = 0.01 百分點），影響保單 13 張；美元、人民幣利變保單都降 10 個基本點，分別影響 12 張美元利變保單及 1 張人民幣保單；澳幣保單降 20 個基本點，影響 2 張，合計調降 28 張商品。

富邦人壽則是美元保單及澳幣保單宣告利率全部降到 3.5%，最高調幅是 15 個基本點，不過，並未再降新台幣保單。影響所及包括 27 張美元保單，其中 17 張現售、10 張為停售；澳幣保單則調降 7 張，美元及澳幣保單合計調降 34 張。

南山人壽 7 月調降約 60 張新台幣保單的宣告利率，不過，並未動到外幣保單，降幅最大約 0.2%，而調整後最高宣告利率為 2.5%。

中壽則調降台幣 65 張，台幣宣告利率調幅為 3~23 個基本點；澳幣 6 張，都降 10 個基本點，台幣加上澳幣合計共 71 張利變保單降息。

遠雄人壽則共有 17 張台幣躉繳利變保單由 2.7% 調降至 2.6%。全球人壽也調降 11 張新台幣利變保單利率，普遍降 0.1%。

全球央行掀起降息潮，雖然台灣央行尚未降息，但是南山人壽表示，主要因為整體市場的利率大幅下滑與金融市場波動加劇，公司基於長期穩健經營的考量，仍需對於台幣宣告利率進行適度的調整。

而其他外幣保單部分，壽險業者表示，由於美國停止升息，下半年降息機率大增，美國債券利率持續走低，使得美元保單利率面臨調整。澳洲央行 6 月初降息 1 碼，未來可能還會再次降息，澳洲債券利率也大幅下滑，基於以上，在考量未來風險性及兼顧公司穩健經營下，調整美元及澳幣宣告利率。