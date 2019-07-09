外溢保單再進化 結合癌症險+實支實付 最高省2成保費

壽險業創新保單再進化，康健人壽今 (9) 日宣布，推出市場首張結合癌症險與實支實付的外溢保單，可減輕保戶醫療花費，保戶健檢符合保單條件，還能每年享有 20% 保費回饋。

根據衛福部統計，2003 年到 2017 年期間，台灣家庭自付醫療費從 2196 億元跳增至 3792 億元，近 15 年來費用暴增至 73%，顯示自負醫療費用負擔日益沉重。

所謂的外溢保單是指保險業者以減免保險費為誘因，降低健康與理賠風險，目前市面上的外溢保單通常都是鼓勵保戶勤運動維持健康，保險公司再依保單設計條件給予減費優惠。

康健人壽把外溢保單再進化，推出結合癌症險與實支實付等功能的外溢保單，新問市的「愛要及實防癌定期健康保險」提供癌症險與自費醫療支付降低自費醫療負擔 保障範圍廣，不論癌症、生病和意外住院醫療或是門診手術，都能透過實支實付保障填補「健保未補助的自費項目」，減輕自費醫療的財務壓力。

康健人壽表示，該張保單單筆加按月給付，提供累計最高 160 萬元給付的癌症保險金，讓保戶罹癌初期有足夠資金治療外，還可按月給付的重度癌症照謢保險金，最高每月 20000 元、保證給付 60 個月，是客戶長期抗癌路上最有力的支援。

以 35 歲男性投保為例，每年應繳保費約 24456 元為例，如果健檢結果為最佳的 A++，則第二保單年度起，每年應繳保費可打八折降至 19564 元，並且退還第一保單年度的保費差額 4892 元。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，最新 360° 康健指數調查發現，62% 的台灣受訪者覺得沒有足夠財務能力照顧自己和家人的醫療需要，他認為，健康可以靠自律與好的生活習慣維持。

邵駿崴指出，醫療負擔可轉嫁給保險公司，建議可選擇一次性給付金額較高，且提供按月給付的癌症保障，可用於前期積極治療以及長期補貼生活支出，再搭配實支實付保險降低自費醫療風險，是相對較為完整的規劃。