根據外電報導，航太巨擘的空中巴士 (Airbus) 與美國波音 (BA-US)，似乎有意自加拿大次世代主力戰機的競標過程中退出。根據兩位知情人士透露，原因是出在投標的過程不公，美國洛克希德馬丁 (LMT-US) 在該項標案占盡優勢。

加拿大政府，預計在下週公布詳列最終規範標準的提案書。該國的 F18 戰鬥機由於機齡老舊，加拿大政府預計購買 88 架新戰機來進行汰換，採購金額上看 150~190 億加幣。而新採購的戰機，則是預定在 2025 年至 2030 年初開始服役。

然而這幾週的航太業界，洛克希德馬丁綁標的傳聞甚囂塵上，引起競爭對手空中巴士、波音，已及瑞典 SAAB 的不滿。

洛克希德馬丁綁標？ 傳波音及空巴 欲退出加拿大戰機標案。(圖片：AFP)

兩位消息人士表示，波音與空中巴士，已針對規範標準提案書上的疑點，向加拿大政府提出了正式公文。

加拿大國防部負責新一代主力戰機遴選作業的 Pat Finn 承認，已收到來自四家公司當中的一家所寄來的正式公文。並表示將於 17 日公布的最終規範標準提案書中，就其中幾個規範項目進行檢討。

Pat Finn 在媒體的電話訪談中表示「我們將繼續與這全部四家企業維持關係。有收到數家廠商表示『(在基準上) 若沒有進行變更，將考慮不參與標案』的意見，我們也非常認真的看待此事。雖然說不上全面性的變更，但是依我們的理解，還是期望四家企業能繼續參與競標」。

空中巴士拒絕就此事作出評論，而波音則未作出任何回應。

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 提出主張表示，該標案並未受到操作。Pat Finn 也數度表明，至今已數度將波音、空中巴士、SAAB 的意見納入規範考量當中。

加拿大有參與 F35 的共同研發，前政權保守派曾於 2010 年時表示，將購買 65 架 F35 但於隨後撤回。而杜魯道於 2015 年上任後，曾表態不採購高價的 F35，卻又在後來的標案作業，要求將洛克希德馬丁納入競標名單。也讓該項採購案的未來發展難以預測。