沙國廉航轉單空巴 波音痛失59億訂單

沙烏地阿拉伯航空 (Saudi Arabian airline) 旗下廉航 Flyadeal 週日 (7 日) 宣布，決定取消原先與波音 (BA-US) 簽訂的總價值 59 億美元的 50 架波音 737 Max 客機訂單，轉單至空巴，估計將購買多達 50 架空巴 A320neo 機型。

波音股價走勢圖 (圖片: Investing)

波音自兩起空難事件後致力於彌補公司遭停飛後的損失，如今沙國廉航棄波音而改與空中巴士 (Airbus) 與簽訂交易訂單，對波音再次重傷。

Flyadeal 航空於週日 (7 日) 宣布已下訂 30 架 A320neo 機型，並且仍在考慮購買丁外 20 架，沙國廉航表示，這筆訂單將讓「Flyadeal 未來航線全是空巴 A320 機型。」

根據該清單顯示，Flyadeal 航空在去年 12 月和波音敲定一筆價值 59 億美元的訂單協議，不過該筆訂單還未結單前，就發生印尼獅航的一架波音 737 Max 故障失事的意外，而波音復飛的計畫一而再地延後。

針對於棄單原因，Flyadeal 尚未做出回應。

這是波音自從被停飛以來，第一筆被轉單至競爭對手空巴的訂單，市場分析師認為，這不會是波音最後一次被取消訂單。

今年早些時候，印尼航空嘉魯達 (Garuda) 也透露，兩起空難過後波音交付嘉魯達先前訂購的 50 架波音 737 Max 後，嘉魯達也正在與波音討論取消訂單事宜，預計這兩個訂單總價值達 100 億美元。

如今分析師擔憂的是空巴的產能，是否能夠替其 A320 機型增加產能，以應對越來越多的潛在轉單。

蘇丹的阿曼航空 6 月時表示，如果波音無法如期「恢復並支援」供應客機，將開始與空巴討展開談判。

一些分析師預計波音 Max 系列需要幾年時間才能讓客機回歸航線，因此轉至歐洲空中客車的訂單，不太可能成為波音公司的最後一筆。