小摩看好蘋果2020年新機 料5G iPhone將帶動銷售

在今天早些時候，美國券商 Rosenblatt 將蘋果 (AAPL-US) 下調至賣出，主因在於預測今年 iPhone 11 的銷售可能令人失望，蘋果股價因而下跌超過 2%。不過如今，小摩的分析師對蘋果 iPhone 的銷售前景表達了更為樂觀的看法。

據報導，小摩分析師 Samik Chatterjee 對蘋果 2020 年銷量表達了樂觀的看法，預期蘋果將在明年推出四款新款 iPhone，並帶來規格上的升級。據悉，蘋果可望於明年推出的四款新 iPhone，特點在於搭載 OLED 螢幕，並備配 5G 和 VR 功能。

「我們的認為在 2020 年 9 月蘋果發布的新款手機中，其中 3 款 iPhone 預期將分別為 5.4 吋、6.1 吋和 6.7 吋的螢幕，同時都將採用 OLED 螢幕並配備 5G 能力。此外，其中至少有兩種機型將採用領先的 AR / VR 功能，可以通過手機上的應用程式來使用。」報告中寫道。

小摩樂觀看待 5G 將為蘋果帶來的收益，認為 5G 網路在能夠大幅提升下載速度，將使得消費者更期待購買新款 iPhone。小摩預期蘋果將在 2020 年銷售 1.95 億支 iPhone，相較今年預期的 1.8 億支有所上升。Chatterjee 認為，這種成長是受到蘋果「近年來更顯著的規格升級」所推動。

至於小摩所預期的第 4 款新 iPhone，該機構預期蘋果將繼續推出「比其他推出的產品更為平價的產品類別」。據稱，可能會是一款體積較小的 iPhone，尺寸與 iPhone 8 相同，但不會搭載 5G 晶片和 OLED 螢幕等功能。

Chatterjee 將蘋果股價目標從 233 美元上調至 239 美元，較週一收盤價上升 19%。