【安聯投信】債市續受追捧 投資級債吸金居冠

G20 後川習會正面成果使貿易戰氣氛稍轉和緩，然因市場對於聯準會（Fed）今年降息的期待，推升全球政府債券單周上漲 0.68%；從資金流向角度觀察，全球三大債市資金於上周皆為淨流入，其中投資級債擴大吸金 39.7 億美元居冠，高收益債及新興市場債雖略為降溫，但仍分別有 13.6 億及 17.5 億美元的資金流入。

安聯投信指出，由於近來全球經貿局勢變化快速，正負面消息常在短時間內交互傳出，加上市場資金充沛，投資人對於避險及風險性資產的需求同時存在；以避險性債券來說，美國 10 年期公債殖利率在上周降至 1.95%；與此同時，風險性債券如全球高收益債與新興市場債指數同步走揚，分別上漲 0.57% 與 1.03%；值得注意的是，新興市場公司債 6 月發債量較 5 月成長 40%，在資金與債券供應面皆增加的狀況下，預料後市仍有成長空間。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，短期來看，美中元首高峰會對貿易爭端暫時休兵的共識提振了市場信心；而在總經指標方面，除了作為 Fed 判斷長期經濟的重要數據─美國失業率目前維持於歷史低檔 3.6% 外，美國 6 月份製造業採購經理人指數（PMI）也仍在榮枯分水嶺 50 以上，故若排除短期的雜音干擾，美國經濟基本體質仍然穩健，下半年經濟有望持續溫和成長，美國持續是投資人資產布局的強資產。

在不同類型的美國資產中，公債雖擁有相對較低的波動及違約率，但因此時受到市場較多追捧，須注意價格不宜追高，而高收益債走勢及波動雖相較接近股市，但若藉由良好的風險控管，整體來說仍有機會提供不錯的資本利得及息收。

謝佳伶指出，在布局高收益債時，有兩個面向是投資人不可忽略的：首先，藉由選擇短年期的券種以對抗未來潛在的利率風險，觀察 Fed 上月的會議，會中多名聯儲行長對降息態度已轉為開放，在調降利率已重新成為政府刺激市場的選項之一時，利率風險便成為投資人須要留意的風險之一；其次是藉由鎖定較高評等（如 B、BB 以上）的券種，以有效控制可能出現的違約風險，此時若進一步鎖定信評良好的美國企業所發之債券，違約風險更可進一步降低，讓資產多一重保護。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，在部分資產價格因市場充沛資金的挹注，導致價格稍高的狀況下，新興市場高收益債卻有著相較於同類資產（如全球高收益債）更吸引人的評價，同仍保有極佳的息收機會，而新興市場中的亞洲國家如印度、泰國及中國此時實質利率也較已開發國家高，加上其偏向寬鬆的貨幣及財政政策，預料可對下半年經濟成長提供一定的刺激及力道支撐，綜而論之，亞洲高收益債是此時可布局的優選收益。

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