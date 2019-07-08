BOJ：日本全國各地景氣判斷持平 設備投資及個人消費依舊穩健

日本央行在週一 (8 日)，公布了最新地域經濟報告。該項報告書在日本有著「Sakura Report」的稱號，在最新發表的 2019 年 7 月份報告中，日本全國的 9 個地域，在景氣判斷方面皆與上回調查 (2019 年 4 月) 維持著相同水準。

雖然美中貿易摩擦持續惡化，加上全球景氣放緩的不安因素持續不退，但是日本設備投資與個人消費表現依舊穩健，全國所有地域的景氣表現皆處持平的情況。這也是自 2018 年 7 月以來，於事隔 1 年之後，再次出現全區表現持平的現象。

即使美中貿易摩擦加劇，於日本國外經濟展望上更加不明朗，但是在此次報告書中的企業、家計兩項統計，在支出循環方面皆出現正向表現，並顯示出日本國內在需求面正持續的增加當中。

(圖片：翻攝自日本央行官網)

在上次 2019 年 4 月份的報告中，全日本 9 個地域當中，除了東海、中國兩地，其他的 7 個地域皆在生產判斷方面作出下修，也凸顯出美中貿易戰與全球景氣放緩所帶來的影響。

在這回的報告當中，北海道在生產判斷作出了上修，而近畿、中國則是在同項調查進行了下修。

在整理日本央行各支店的調查後，有生產用機械的企業表示，在 5 月之後的訂單水準再度下滑。也有電子零件廠商表示，家電、車用電子的訂單可能要到年度後期才會回溫。

此外，也有生產用機械廠商表示，在中國的部分產線已移回日本，或是加速移往東南亞，都紛紛帶動在設備投資方面的需求增長。

日本國內需求方面，搶在 10 月消費稅增稅前，預期會出現一波消費熱潮，也因而可能帶動生產方面的增加。

日本央行的官員指出，設備投資「從整體來說，出現許多積極參與的聲音」。不過在製造業方面，美中貿易戰造成全球景氣渾沌不明，因此有企業表示「將會持續關注美中貿易協議等的狀況」，日本央行官員補充說道。