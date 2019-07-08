貿易戰疑慮未除 7月歐元區投資人信心創2014年11月以來新低

市場研究機構 Sentix 今 (8) 日公布 7 月歐元區投資人信心指數，在美中貿易爭端疑慮未除的情況下，數值從上月的 - 3.3 降至 - 5.8，遠低於市場預期 (0.1)，創 2014 年 11 月以來新低。

該指數當中，德國所屬的分類指數，從 6 月的 - 0.7，大幅滑落至 - 4.8，觸及近 10 年低點； Sentix 董事總經理 Patrick Hussy 表示，對出口及中國市場的倚賴，使德國經濟面臨沉重壓力，「經濟衰退恐難以避免」。

德國經濟部上週五公布的 5 月工廠訂單數據亦顯示，受貿易緊張情勢影響，該月工廠訂單下滑 2.2%，跌幅遠大於預期，經濟陷入衰退的跡象，更加明顯。

Hussy 指出，雖然美中兩國在 20 國集團 (G20) 峰會上，取得貿易戰暫時休兵、重啟談判的共識，但達成協議的時間拖得越久，對投資人信心的影響就越大。

美中重啟貿易談判，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 上週透露，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，已和中方主談人、中國國務院副總理劉鶴通了電話，將安排更多會談。

庫德洛說，面對面會談可望於近期發生，但「如果你想要 (貿易協議) 品質，就不能拚速度」，貿易磋商沒有時間表。

庫德洛也強調，華為依舊留在美國出口管制的「實體清單」中，雖然美國商務部可能擴大對美國企業的許可範圍，使之能完成與華為的商業往來，但「不會開放任何涉及國家安全的部分」。