歐股盤前─非農就業數據淡化降息預期 指數期貨下跌

美國 6 月非農就業報告較預期強勁，淡化了市場對聯準會 (Fed) 降息的預期；今 (8) 日歐股盤前，指數期貨下跌。

台北時間週一下午 2 點 41 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.43%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.31%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.36%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.38%。

截至發稿，上證綜指下跌 2.28%，深證成指下跌 2.40%；南韓 Kospi 指數下跌 2.10%，日經 225 指數下跌 0.98%；台股收跌 34.51 點，至 10751.22 點。

6 月非農就業報告較預期強勁，淡化了市場對 Fed 降息的預期，上週五美股收低，道瓊工業指數跌 43.88 點 (0.16%)，至 26922.12 點；標普 500 指數收跌 5.41 點 (0.18%)，至 2990.41 點；那斯達克指數收跌 8.44 點 (0.10%)，至 8161.79 點。

美國勞工部資料顯示，6 月非農就業新增人數為 22 萬 4000 人，高於經濟學家預估的 16 萬 5000 人；失業率為 3.7%，較預估值高出 0.1 個百分點；6 月平均時薪年增 3.1%，略低於預期 (3.2%)；勞動參與率從 62.8%，升至 62.9%。

美中重啟貿易談判，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，已和中方主談人、中國國務院副總理劉鶴通了電話，將安排更多會談。

庫德洛稱，面對面會談可望於近期發生，但「如果你想要 (貿易協議) 品質，就不能拚速度」，貿易磋商沒有時間表。

日本政府上週一宣布，自 7 月 4 日起，對南韓實施 3 項半導體關鍵材料的出口限制，由於這 3 種原料的全球市占，幾乎被日廠壟斷，南韓半導體與顯示面板產業，勢必遭受衝擊；外界擔憂，日本此舉恐引發貿易戰。

日韓關係緊張，肇因於南韓最高法院去年的判決，該判決要求，日本企業必須為二次世界大戰期間強制徵用南韓勞工一事，進行賠償，但遭日方拒絕。

德國經濟部上週五公布 5 月份工廠訂單數據，受貿易緊張情勢影響，該月工廠訂單下滑 2.2%，跌幅遠大於預期，經濟陷入衰退的跡象，更加明顯。

伊朗日前宣布，將提高濃縮鈾純度，使之超出 2015 年核子協議規範上限 (3.67%)；對此，美國總統川普示警，「伊朗最好謹慎點」；國務卿龐培歐也強調，若伊朗這樣做，將面臨進一步制裁。