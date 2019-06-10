脫歐在即 英國與韓國初步同意簽署自由貿易協議

據報導，為因應 10 月底英國脫歐後可能帶來的影響，英國和韓國在週一 (10 日) 宣布兩方達成了初步的原則性自由貿易協定 (FTA)，以減少雙邊貿易的不確定性。

英國國際貿易部長 Liam Fox 與韓國產業通商資源部本部長 Yoo Myung-hee 在韓國首爾簽署了這項協議，此份初步協議也是英國在亞洲地區獲得的第一份英國脫歐後貿易協議。

南韓產業通商資源部指出，兩國已同意在今年 10 月底英國脫歐前正式簽署 FTA，並在 11 月份開始實施。同時本部長 Yoo 也在聲明中表示，協定內容將建基於南韓與歐盟既有的 FTA，主要目的在於維持貿易的穩定性，並維持與英國的貿易來往。協議內容涵蓋韓國對英國汽車和汽車零組部件的出口，計畫將維持零關稅。韓國主要向英國出口汽車和船隻，並向英國進口石油和汽車。

「這項協議意義重大，因為它緩解了英國脫歐引發的不確定因素。現今因美國政府和北京政府之間不斷升級的貿易戰，國際貿易出口環境已是充滿挑戰。」Yoo 表示。

根據數據顯示，去年，韓國對英國的出口額達到 63.6 億美元，佔整體出口總額的 1.05%。英國也是韓國在歐盟成員國中的第二大貿易夥伴。韓國當局也針對英國脫歐的各種情境分別制定了應對措施，以避免出現貿易斷層。

隨著英國脫歐的最後期限臨近，英國政府正積極與貿易夥伴達成貿易協議。若英國無協議脫歐，部分國際貿易的中斷恐損害英國貿易總額約 11%。到目前為止，英國已與 12 個國家和地區達成連續性貿易協議，包括以色列、挪威、冰島、瑞士和智利。