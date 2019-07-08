〈日韓貿易戰〉南韓再要求日方撤回出口限制、三星副會長緊急赴日！

外媒報導，針對日本政府在上週四 (4 日) 所發動之，對韓半導體材料的嚴格出口措施，韓國的經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基，於週一 (8 日) 時再度要求日方撤回先前決定，並表示會對受到影響的韓國企業提供援助。

洪楠基在 8 日的定期對外經濟問題幕僚會議上，作出了以上表示。並說道「日本的出口限制必須被撤回」。

除此之外，洪楠基也表示，為讓企業所受打擊減到最小，韓國政府方面考慮向企業們提供支援。

自 7 月 4 日起，日本政府對出口到韓國的半導體先進材料從嚴管理。在出口到韓國的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種，在 OLED 面板及半導體生產不可或缺的先進原料，採取嚴格的出口管制。

韓國再度要求日方撤回出口限制、三星副會長緊急赴日！(圖片：AFP)

外媒指出，洪楠基與青瓦台政策室長金尚祚，在週日 (7 日) 時，與 SK 海力士母公司 SK 集團會長崔泰源、LG 集團會長具光謨，以及現代汽車集團首席副會長鄭義宣會面。

在青瓦台發言人發送給韓國媒體記者的簡訊中提到，上述與會人士就當前充滿不確定因素的經濟狀況交換意見，而在今後彼此也將保持密切聯繫。

據了解，原本三星電子副會長李在鎔、樂天集團會長申東彬也有受邀，但兩人因出差等因素而未出席。

而三星電子副會長李在鎔則是在 4 日時，與訪韓的日本軟銀集團 SBG(9984-JP) 總裁孫正義，就半導體材料的出口限制議題進行討論。李在鎔也在 7 日時緊急前往日本，就相關問題與日本財經界進行商討。