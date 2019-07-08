日DeNA加入大阪京都叫車戰局 美日中三國業者正面對決！

日本 IT 產業巨擘 DeNA(2432-JP) 自週一 (8 日) 開始，在日本關西的大阪及京都兩地，提供手機 APP 叫車服務「MOV」。這也是繼中國「滴滴出行」，與美國「Uber」(UBER-US) 之後，第三家在大阪、京都展開叫車服務的業者。

(圖片：Investing.com)

8 日上午 DeNA 於大阪召開了記者會，正式宣布自當天開始，可透過手機 APP「MOV」向大阪的 3 家計程車業者，還有京都的 9 家計程車業者進行叫車。

而到了今年秋天時，也計畫將服務範圍推展到鄰近的兵庫縣。另外也打算與關西地方的民間業者及公家機關合作，複製該公司過去在東京的「Project MOV」經驗，於當地推出「0 圓計程車」業務。

DeNA 在記者會上表示，該公司所提供的叫車 APP「MOV」，運用了 AI 人工智慧，可在手機上即時顯示附近的計程車所在，並可確認空車狀況。能在搭車前確認車輛的抵達時間，並進行乘車目的地的指定，或與司機通話等功能。

該項服務在 2018 年 4 月時，首度於日本神奈川縣展開。並於同年 12 月時，將服務範圍推廣到了東京。

而過去在 2018 年 6 月，中國叫車服務龍頭「滴滴出行」與軟銀集團 SBG(9984-JP) 在日本成立了「DiDi Mobility Japan」，負責在日本當地的相關業務。並於同年 9 月，宣布在大阪地區提供叫車服務。

全球最大的叫車服務業者 Uber，則是在 2019 年 1 月起，也同樣於大阪推出了叫車服務。伴隨著業者的增加，今後的競爭也將愈趨激烈。