受脫歐和全球經濟放緩影響 英國工廠訂單跌至新低

英國最大企業代表組織英國商會 (BCC) 在週一 (1 日) 發布的一項調查報告表示，由於英國脫歐所帶來的不確定性和全球經濟成長放緩的影響，受訪的英國製造商中，表示國內訂單有所增加的比例已跌至 7 年來新低點。

英國商會也表示，4 月至 6 月期間的出口訂單表現為四年來最差，而服務業的小幅回升並不足以彌補今年的開局疲弱。「這些結果表明，英國潛在的經濟狀況仍然顯得悲觀。」BCC 經濟學家 Suren Thiru 表示。

此項 BCC 的調查報告是針對 6,846 家公司進行調查，並於 5 月 20 日至 6 月 10 日期間進行。

事實上，英國經濟在 2019 年初呈現強勢成長，但成長的主因是許多製造商試圖在原定的 3 月 29 日英國脫歐截止日前出貨以免受風險。如今截止日期已推延到 10 月 31 日，以何種方式脫歐也還在研議當中。

另一方面，根據 BCC 的季度經濟調查顯示，服務業和製造業的價格壓力下降至 2016 年以來的最低水平。Thiru 認為，通貨膨脹減弱將有利於消費者，並允許英國央行在等待脫歐結果時保持利率不變。

英國工業聯合會 (Confederation of British Industry) 也提出了相關的報告，顯示英國的私營企業在近三個月來的表示為七年來最差。

在先前，英國鋼鐵業貿易協會負責人 Gareth Stace 就曾警告，英國脫歐可能會造成「重大損害」，同時他也敦促英國政府早日結束脫歐的不確定性，避免發生無協議脫歐，以免引發市場經濟的動盪。