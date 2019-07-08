全民退休投資專案逾6.6萬人報名 9檔基金產品出爐

今年 4 月開始報名的基富通「好享退」全民退休投資專案，將於 7 月 31 日報名截止，並且專案正式上線，目前已有超過 6.6 萬名民眾報名參加退休實驗，今 (8) 日專案中的 9 檔基金出爐，名眾可依自己可接受的風險或想退休的年限選擇適合的產品，啟動退休準備，規劃理想退休生活。

基富通董事長林修銘表示，「好享退」專案引起的廣大迴響，凸顯國人面對退休議題的重視，專案上線近 3 個月的時間能吸引這麼多民眾參與，顯示民眾對退休準備投資產品的期望。目前三家入選基金公司的 9 檔基金產品已全數出爐，可以提供已經報名或尚未報名的民眾更多資料，包括產品屬性、投資規劃及布局方向等資訊，都可以在基富通網站上的「好享退」產品專區查詢。

這次三家基金公司產品包括：「目標風險類型」及「目標日期型」兩類，目標風險類型由安聯投信及群益投信各發行積極型、穩健型、保守型三檔；目標日期型則由國泰投信依據距離退休年限 10 年、20 年、30 年亦發行三檔，參加的民眾可以依據自己可接受的風險或想退休的年限挑選到適合自己做退休準備的標的。

林修銘進一步指出，「全民退休投資專案」基金的管理機制除了參考私校退撫機制，在基金開始布局後，需定期檢視基金績效及投資風險，專案的推動諮詢小組也將於必要時召開會議，期望讓專案運作更加順暢。

林修銘表示，此專案報名截止日為 7 月 30 日，且必須完成開戶，已經報名的民眾也可以開始在基富通「好享退」專區上挑選產品，並於 7/31~8/29 之間進行扣款設定，並在 9 月 30 日前完成第一次扣款，才算真正參加該專案。這個專案除了專為退休準備量身訂做外，更提供免手續費、低經理費優惠，呼籲民眾一起採用長期投資、定期定額即早展開退休準備。

「全民退休投資專案」是以定期定額方式做投資，每月最低 3000 元，只要連續扣款 24 個月，即享有專案免手續費及低經理費的優惠， 24 個月後若投資人仍持續扣款，也能延續原有優惠。

