美關稅炮火轉向、鴻海新董座上任、潤寅傳詐貸 本周重要大事回顧

美中貿易戰在 G20 川習會後，雙方重啟談判，但美國似乎把關稅砲口轉向歐盟、南韓或台灣製部分鋼鐵品，國內方面，鴻海後郭台銘時代來臨，新董座劉揚偉正式上任，另外，老牌貿易商潤寅驚傳詐貸，13 銀行受害，詐貸金額高達 66 億元。台股本周表現呈現狹幅震盪，合計上漲 54.9 點，漲幅 0.51%，指數來到 10785.73 點，以下是本周重要大事回顧：

美中貿易戰還在協商 日限制對韓高科技材料出口

日本經濟產業省 (METI) 1 日宣布，將對南韓高科技材料出口實施限制，包含用來製造手機顯示幕的氟化聚醯亞胺、IC 製造中用來蝕刻晶片的高純度氟化氫、將電路圖形轉移至半導體基底的光阻劑，日方稱此舉是向南韓在二戰時期徵用勞工的賠償問題上進行施壓，南韓則回應，日本作法已違反世界貿易組織 (WTO) 的規定，相關的出口管制預計 4 日起生效。

南韓媒體譴責日本當局的做法有違自身秉持的自由貿易主張，不過日本政府卻認為南韓法院的裁決已經明顯損及兩國關係，日本當局必須採取必要的反制措施，南韓財政部也已召開會議來討論日本所提出的這項決定，不過外媒點名三星電子、SK 海力士等南韓科技大廠恐將受影響。

美中重啟談判 關稅大砲轉轟歐盟

美國和歐盟針對波音與空中巴士兩大飛機製造商補貼問題相互指責，美國貿易代表署 (USTR) 曾在今年 4 月 9 日提議對價值 110 億美元的歐洲輸美商品加徵關稅，包括民航機與各種奶酪等農產品，2 日美國貿易代表辦公室正式宣布將對歐盟價值約 40 億美元商品祭出新關稅，美國已將關稅砲火主力從中國轉向歐盟。

南韓或台灣製部分鋼鐵品 遭美國祭出 456% 高關稅

美國商務部 2 日宣布，將對南韓或台灣生產的某些鋼鐵產品，徵收高達 456% 的關稅，美國在聲明中表示，發現越南生產的耐腐蝕鋼產品和冷軋鋼等產品，使用了來自南韓與台灣的基材，違反美國的反傾銷以及反補貼規定。

台灣鋼鐵公會回應，依照目前聲明，還無法確認詳細遭課徵的產品稅號名單，目前也已經通報經濟部，將緊盯後續發展情形。

輝達證實 7 奈米 GPU 將下單三星

輝達 Nvidia (NVDA-US) 2 日證實，已和三星電子達成晶圓代工合作協議，下一代繪圖處理器 (GPU) 以 7 奈米極紫外光製程生產，將下單給三星，間接證實台積電遭三星搶單，但台積電表示不對單一客戶評論。

三星 Q2 財報優於預期 獲利達 6.5 兆韓元年減 56%

南韓三星電子 5 日表示，受到全球記憶體晶片價格下跌與需求疲軟影響，截至 6 月為止的第 2 財季，獲利達 6.5 兆韓元 (約 55 億美元)，略高於分析師預期的 6 兆韓元。

受到全球記憶體晶片價格下跌與需求疲軟的影響，三星第二季初步財報年減 5 成以上，加上若沒有來自蘋果賠償金 6.83 億美元的一次性利得，三星財報業績可能慘上加慘。

後郭台銘時代來臨 鴻海新董座劉揚偉正式上任

鴻海迎來後郭台銘時代，新董座劉揚偉、副董座李傑 1 日上任，總經理一職將由劉揚偉兼任，外界高度關注新董座將如何帶領鴻海走出自己的半導體路，以及轉型效益何時顯現。

鴻海 5 日也公告 6 月營收 3965.37 億元，月增 3.2%、年增 1.7%，第 2 季營收 1.16 兆元來到歷史同期新高，季增 10.1%、年增 7.4%，上半年營收 2.22 兆元，年增 5.1%，均創下同期新高，法人估下半年產業進入傳統旺季，加上新 iPhone 拉貨帶動下，營運可望逐季升溫。

鴻海今年每股配息 4 元，預計將於 7 月 25 日除息，股利預計將於 8 月 23 日發放，今年將發出 554.52 億元的現金股利。

不分台幣、外幣 利變保單降息

壽險業去年爆鉅額匯損，金管會決定從源頭「宣告利率」開始控管，各大壽險業在 4 月開出第一槍，「4%」的高宣告利率保單就此絕跡，國泰、富邦人壽 6 月再度調降新台幣利變保單宣告利率，本周 (7 月 1 日) 各大業者再度調降利變保單，不分台幣、外幣保單皆降息，新台幣利變保單利率平均從 2.7% 降到 2.5~2.6%，美元利變保單則從 3.7% 降到 3.5~3.6%，部分澳幣保單、人民幣保單都見到調整宣告利率。

利變保單調降宣告利率，國壽調降 28 張保單、富邦壽 34 張、南山人壽 60 張、中壽更高達 71 張、遠雄 17 張、全球人壽 11 張，合計高達 221 張保單降息，據了解，加上新光人壽、台灣人壽、三商美邦人壽等利變保單也都見到大舉降息，保戶荷包今年以來已 3 度縮水。

老牌貿易商潤寅驚傳詐貸 13 銀行受害

銀行界爆發大規模詐貸案！老牌貿易商潤寅驚傳以虛假應收帳款詐貸，詐貸金額高達 66 億元，銀行總授信曝險 79.71 億元，潤寅成立於 1982 年，資本額 3.29 億元，代表人為楊文虎，主要從事工業化纖原料與塑橡膠產品進出口，往來企業包括台化、福懋、中纖與南亞等。

而受害的 13 間銀行，包含王道、台企銀、兆豐、合庫、一銀、華南銀、元大銀、國泰世華銀、安泰銀、玉山銀、星展銀、陽信銀行、高雄銀行等，其中 5 家公股行庫包括兆豐、台企銀、合庫、華南銀與一銀等，合計曝險金額就達 31.58 億元，占總曝險 48.33%；金管會強調，後續也會持續追蹤全體債權銀行處理情況，目前 13 家銀行已提列的備抵呆帳金額為 9.11 億元。

高雄大八飯店、君鴻酒店 無預警歇業

高雄大八飯店近期頻傳財務問題、員工遭欠薪，2 日無預警宣布停業，集團自去年 8 月就爆發跳票危機，董事長林輝義在供應商與銀行支持下，咬牙苦撐近 1 年仍難以挽回頹勢，集團副總林啟安 2 日證實，大八飯店和位在夢時代的潮坊即日起暫停營業，進行盤點與內部組織重整，目前有新投資者表達接手進駐意願，雙方還在接洽中。

而高雄地標 85 大樓內的君鴻酒店 5 日也傳出歇業消息，震驚各界，因前經營者幸福人壽董事長鄧文聰積欠債務而被法拍，歷經兩次流拍，日前才由海霸王第 2 代經營者掛名負責人的凱德唐公司標下。

君鴻 5 日下午 4 點正式發布聲明，強調為保障公司員工權益，董事會緊急忍痛作出歇業解散的決定，5 日為營業最後一天， 600 名員工將資遣，君鴻表示，自從向債權銀行辦理貸款以來，一直都是正常繳息，決定歇業解散前，也未積欠工資，一切經營正常，卻遭到銀行突然片面終止合約，導致酒店莫名其妙被拍賣。

中職震撼彈 Lamigo 桃猿隊確定轉售

中職今年才迎來第 5 隊味全龍，Lamigo 桃猿隊也剛拿下上半季總冠軍，3 日卻發出聲明證實將易主，啟動轉賣程序，總經理劉玠廷表示，球隊走過 16 個球季，歷經了職棒的低谷與高潮、球團更迭不斷，可預見的是，中小企業經營職棒的年代已逐漸過去。

劉玠廷指出，Lamigo 桃猿隊近 7 年奪下 5 座總冠軍，La New 集團傾力投注職業運動發展，但所需投入的資源與人力，對一個中小企業來說漸感吃力，不論是外野的改建工程或是二軍訓練基地建置，都需投入大量資源，因此不得已做出轉售決定。