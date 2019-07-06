六角菲律賓進入加速展店期 每年開50家 3年內上看300點

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 旗下主力品牌「日出茶太」在菲律賓達成 100 家店里程碑，日出茶太菲律賓行銷暨財務總監 Christoper Cua 表示，今年起展店開始加速，每年預計新開 50 家店，今年可達 150 家店，明年 200 家，至 2021 年 250 店甚至上看 300 家，看好整體菲律賓市場飽和量上看 600 家，增添六角海外售料營收龐大成長動能。

六角目前售料占整體營收比重約 55%，隨著在菲律賓展店進入加速期，成長無虞，售料動能擴大。

日出茶太目前是菲律賓手搖茶店數最多的品牌，其次是貢茶約 80 店，Christoper Cua 說，現在是一個很的加速展店時間點，由於當地人均所得提升，使市場需求增長，加上政府抽含糖稅令罐裝飲料漲價，每日單店平均銷售可達 500 杯，一年內就可以獲利，優於過去的單月開始獲利需要約 1-2 年，而現在面對最大挑戰是如何開更快，目標先趕上與菲律賓星巴克 300 店水準。

Christoper Cua 進一步表示，2017 年同店成長 25%，但去年因減稅政策帶動內需，去年同店成長高達 66%，今年上半年再成長 50%，去年全年營收約 5-6 億元，預計今年可突破 6 億元。

而在展店方面，菲律賓代理商在首都馬尼拉均開設直營店，首都以外的地區則以加盟為主，直營店占比約 60%；而在百店中高達 90% 是百貨商場店；未來將繼續強化辦公大樓的據點，甚至將擴大與加油站 (類似台灣的小型休息站) 合作，在加油站要開出 50 個據點，且部分加油站店採 24 小時經營。